Российский рынок акций падает к середине торговой сессии во вторник, 15 июля. Давление оказывают как конфронтационная риторика лидеров Большой семерки в отношении РФ, так и общая перегретость отечественного рынка. Положительным фактором, в первую очередь для рубля, безусловно является продолжающийся рост нефтяных котировок — августовские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,37%, до $73,13 за баррель.

Значимых макроданных по РФ, опубликованных сегодня, не имеется. Однако важно отметить, что российская экономика официально восстановилась до докризисного уровня — об этом сегодня заявила Эльвира Набиуллина.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет порядка 0,12%. Доходность 10-летних «трежериз» снижается на 14 б.п. и находится на отметке 1,484%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 0,43%, до 3844,1 пункта. Индекс РТС вырос на 0,81%, до 1690,9 пункта.

Лидерами торгов выступают акции АФК «Система» (+1,29%). Это происходит после отчета компании за I квартал 2021 года. Так, выручка выросла на 8,4% г/г, до 171,5 млрд руб, скорректированная OIBDA показала рост 6,1% г/г и достигла 56,9 млрд руб, а операционная прибыль выросла на 10,9% за тот же период, до 25,4 млрд руб. Стоит отметить, что компания рассматривает потенциальное IPO «Бинофарм Групп».

Продолжает пожинать плоды льготной ипотеки застройщик ПИК (+0,54%). Другой положительной новостью для компании стало повышение рейтинга до уровня ruA+ от агентства «Эксперт РА».

Комментарии владельца «Северстали» Алексея Мордашова обвалили акции компании на 1,66%. Господин Мордашов заявил о том, что учтет призывы правительства о реинвестировании «сверхприбыли», а не будет направлять ее на дивиденды.

Среди лидеров роста к середине дня оказались акции «АФК Системы» (+1,29%), а также «Сургутнефтегаза» (+0,79%), «Группы ПИК» (+0,54%), «Транснефти» (+0,54%), и «Московской Биржи» (+0,4%). Негативную динамику демонстрировали бумаги «НОВАТЭКа» (−1,75%), «Северстали» (−1,66%), «ФосАгро» (−1,37%), а также «Газпрома» (−1,1%).