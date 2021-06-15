Положение акций Мосбиржи благоприятно для дальнейшего роста
В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,60%) и бумаги ТМК (+1,28%). Котировки Мосбиржи прибавили 0,55%. В лидерах снижения находились расписки РусАгро (-2,42%) и бумаги ФосАгро (-1,78%).
С технической точки зрения акции Мосбиржи, после рывка наверх с локальных минимумов в начале июня, приостановили повышение, но все еще находятся в выгодной позиции для развития восходящего движения (выше средней полосы Боллинджера дневного графика, у 172 руб.). ADX также указывает на преобладание “бычьего” тренда, в связи с чем в ближайшие дни не исключен пробой предыдущего максимума 177,40 руб. с перспективой движения в район 180,80 руб., а далее – закрытие майского гэпа с курсом на рост к 184,34 руб. Ситуация изменится при закреплении бумаг ниже 172 руб.
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