Вроде бы ничего супер важного не происходит. Но все время появляются маленькие поводы для маленькой радости. Участники рынка, воспользовавшись этой самой маленькой радостью, начинают тянуть и тянуть индексы наверх, поднимая планки исторических максимумов по индексам все выше и выше.

Вчера такой "рабочей лошадкой", которая вытащила индексы NASDAQ и S&P500 на новые рекордные высоты, стала компания Apple (AAPL,+2,46%), чьи акции пользовались повышенным спросом со стороны инвесторов после презентации новых гаджетов и пересмотра target price в сторону повышения целым рядом инвестиционных банков. Конечно, акции Apple были не единственными, которые росли, но все же они стали безусловно лучшими.

Естественно, это нашло свое отражение и на отраслевом раскладе, где акции технологических компаний смотрелись намного лучше всех остальных и подорожали в среднем 1,18%. Пришедший к финишу вторым сектор коммуникационных услуг вырос в 2 раза меньше – на 0,65%.

Ну а все остальные сектора продемонстрировали околонулевую динамику. Из этого на самом деле можно сделать если не печальный, то по крайней мере весьма настораживающий вывод: весь вчерашний рост и переписывание по ходу торгов индексами исторических максимумов обеспечен достаточно узким кругом компаний и говорить о всеобщем хайпе точно не приходится.