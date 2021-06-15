Apple и Adobe вытащили индексы на новые высоты
Вроде бы ничего супер важного не происходит. Но все время появляются маленькие поводы для маленькой радости. Участники рынка, воспользовавшись этой самой маленькой радостью, начинают тянуть и тянуть индексы наверх, поднимая планки исторических максимумов по индексам все выше и выше.
Вчера такой "рабочей лошадкой", которая вытащила индексы NASDAQ и S&P500 на новые рекордные высоты, стала компания Apple (AAPL,+2,46%), чьи акции пользовались повышенным спросом со стороны инвесторов после презентации новых гаджетов и пересмотра target price в сторону повышения целым рядом инвестиционных банков. Конечно, акции Apple были не единственными, которые росли, но все же они стали безусловно лучшими.
Естественно, это нашло свое отражение и на отраслевом раскладе, где акции технологических компаний смотрелись намного лучше всех остальных и подорожали в среднем 1,18%. Пришедший к финишу вторым сектор коммуникационных услуг вырос в 2 раза меньше – на 0,65%.
Ну а все остальные сектора продемонстрировали околонулевую динамику. Из этого на самом деле можно сделать если не печальный, то по крайней мере весьма настораживающий вывод: весь вчерашний рост и переписывание по ходу торгов индексами исторических максимумов обеспечен достаточно узким кругом компаний и говорить о всеобщем хайпе точно не приходится.
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