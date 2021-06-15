Дорогая нефть не спасает рубль от большой неопределенности
Рубль с открытия устремился вверх, реагируя на улучшение внешнего фона. В начале дня мировые рынки и нефтяные цены находились под давлением, но утром стали восстанавливаться.
Поддержку рисковым активам оказывало наблюдавшееся утром умеренное снижение доходностей гособлигаций США после вчерашнего роста, оказавшего существенное давление на все площадки. Правда, в конце торгов американский рынок быстро нивелировал внутридневной провал, закрывшись на историческом максимуме по индексу S&P 500.
Развивающиеся валюты поначалу укреплялись благодаря поступательному снижению доллара. Однако после старта европейской сессии он совершил мощный рынок вверх, оказав давление на сектор. Многие представители опустились в небольшой минус.
Российский долговой рынок рискует прервать серию из трех восходящих сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал импульс роста, но вскоре стал активно снижаться, неся сейчас умеренные потери.
В начале основной сессии рубль перешел к быстрому снижению, реагируя на стремительный подъем доллара на мировом рынке. Сдерживающим рост рубля фактором выступает неопределенность с итогами заседания ФРС. Дополнительным риском для рублевых активов является приближение встречи президентов России и США 16 июня, результаты которой могут быть достаточно скромны в плане улучшения двухсторонних отношений. Это способно вызвать определенную разочарованность участников нашего рынка.
Нефть продолжает штурмовать многомесячные вершины
Нефтяные цены в начале дня совершили рывок вверх, но быстро сдали позиции, обновив сегодняшний минимум. Однако утром нефть возобновила подъем, котировки Brent вновь переписали двухлетний максимум, а WTI — трехлетний. Сейчас Brent прибавляет 1% вблизи отметки $73,6.
Несмотря на рост доллара, приведший к снижению других сырьевых товаров, нефть сохраняет восходящую динамику. Этому способствует информация о том, что переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в Иране 18 июня. На этом фоне появилась угроза, что новое правительство страны займет иную позицию в переговорах. В результате они способны затянуться или даже закончиться безрезультатно.
Доллар сумел переломить негативный настрой
Утром американская валюта активно снижалась, но после открытия европейской сессии устремилась вверх. В результате индекс доллара (DXY) обновил месячный максимум, существенно откатившись к текущему моменту. Сейчас DXY торгуется в небольшом плюсе около значения 90,6 п.
Сохранить поступательный рост доллару не позволили неоднозначные данные по экономике США. Индексы цен производителей и объем промпроизводства превысили прогноз, однако показатель розничных продаж был хуже ожиданий.
Европейская валюта поначалу демонстрировала хороший рост, однако после старта основной российской сессии стала быстро сдавать позиции. К текущему моменту пара EUR/USD резко скорректировалась, неся небольшие потери около отметки 1,212.
Техническая картина
Пара USD/RUB предпринимает очередную попытку развить более устойчивое и продолжительное восстановление в рамках коррекции. Ближайшей целью такого движения может стать бывшая поддержка 72,53–72,64, которая теперь способна выступить сильным сопротивлением.
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