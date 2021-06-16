Ждем закрепления цен на нефть выше 75 долларов
Цены на нефть Brent продолжают расти 5 день подряд, подпитываясь все более одиозными прогнозами от профильных участников рынка. Так, по данным Reuters, нефтетрейдеры ожидают серьезного восстановления спроса на сырье с возвратом во 2 половине 2022 года к доковидным уровням, а цены могут подняться к 80 долл./барр. и выше уже к концу этого года.
Статистика от API показала сокращение запасов сырой нефти заметно выше ожиданий — на 8,5 млн барр., тогда как запасы бензинов и дистиллятов выросли на 2,85 и 1,96 млн барр. соответственно. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, которая даст больше понимания о силе автомобильного сезона.
Мы полагаем, что при условии хороших статданных и отсутствия негативной риторики по итогам заседания Федрезерва цены на нефть Brent смогут закрепиться выше 75 долл./барр.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210616/833940138.html