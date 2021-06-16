Цены на нефть Brent продолжают расти 5 день подряд, подпитываясь все более одиозными прогнозами от профильных участников рынка. Так, по данным Reuters, нефтетрейдеры ожидают серьезного восстановления спроса на сырье с возвратом во 2 половине 2022 года к доковидным уровням, а цены могут подняться к 80 долл./барр. и выше уже к концу этого года.

Статистика от API показала сокращение запасов сырой нефти заметно выше ожиданий — на 8,5 млн барр., тогда как запасы бензинов и дистиллятов выросли на 2,85 и 1,96 млн барр. соответственно. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, которая даст больше понимания о силе автомобильного сезона.

Мы полагаем, что при условии хороших статданных и отсутствия негативной риторики по итогам заседания Федрезерва цены на нефть Brent смогут закрепиться выше 75 долл./барр.