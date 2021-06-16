Во вторник рубль торговался в диапазоне 71,8 — 72,3 за доллар и завершил торги снижением на 0,1% до 72,2/$. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно дешевели. Хуже рынка выглядели мексиканский песо (-0,3%), турецкая лира (-1,1%), чилийский песо (-1,2%), колумбийский песо (-1,7%).

Умеренное давление на валюты ЕМ оказывают ожидания заседания ФРС. Пересмотр прогнозов по инфляции и экономике, а также намеки на сроки возможного сокращения программы выкупа облигаций могут привести к замедлению притока дешевой долларовой ликвидности на развивающиеся рынки. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,5% (+7 б.п. от минимумов прошлой недели).

Помимо заседания ФРС влияние на рубль в ближайшие дни будут оказать итоги саммита США-Россия. Результаты встречи президентов будут скорее-всего нейтральными. В случае прогресса в отношениях можно ожидать, что рубль покажет динамику лучше остальных валют ЕМ. Сегодня также позитивом для рубля выступает рост цен на нефть до максимумов 2018 г. и прогнозы закрепления Brent выше 75 долл. за баррель. В базовом сценарии сегодня ждем, что рубль останется в коридоре 71,0 — 73,0 за доллар с потенциалом укрепления ближе к нижней границе.