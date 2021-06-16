Во вторник цены на нефть ускорили рост на фоне оптимизма, связанного с ожидаемым восстановлением экономики и спроса на нефть.

Прогнозы участников рынка с каждым днем становятся все более оптимистичными. Во вторник в ходе саммита FT Commodities Global Summit представители крупнейших нефтетрейдеров обозначили уверенный бычий взгляд на нефть.

Исполнительный директор Vitol считает, что нефть будет колебаться между $70 и $80 за баррель до конца 2021 г. Луиза Диксон, аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy, отметила ключевую роль ОПЕК+ в текущем состоянии рынка нефти.

"Решение ОПЕК+ быть чересчур осторожными в возвращении предложения на рынок, является ли это истинной осторожностью, или они намеренно повышают цены, стало основным фактором, приведшим к цене на Brent $73 за баррель", — цитирует специалиста Reuters.

Глава Trafigura выразил более радикальное мнение, указав на вероятность роста до $100 за баррель на фоне резкого снижения запасов и падения инвестиций в отрасль из-за энергоперехода. Солидарен с ним был глава Gunvor.

"Может ли нефть вернуться к отметке более $100 за баррель? Конечно, это возможно", — сказал генеральный директор Gunvor Торбьерн Торнквист, — "существует риск того, что поставки углеводородов сократятся быстрее, чем это смогут компенсировать альтернативные источники энергии. Вот в чем настоящая опасность".

Главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна также высказал предположение, что рост цен на нефть до $100 за баррель становится более вероятным. "Для существенного скачка цен на нефть необходимо одно-два события", — цитирует специалиста Интерфакс.

На таком фоне фьючерсы на Brent подскочили в район $74 за баррель. Падение запасов нефти на 8,5 млн баррелей, по данным API, подстегнуло дальнейший рост, и сегодня с утра инструмент торгуется выше $74,5. При этом предварительные данные по запасам нефтепродуктов показали рост бензина на 2,85 млн и рост дистиллятов на 2 млн баррелей, но участников рынка этот факт не смутил.

Краткосрочный взгляд на нефть остается позитивным, хотя перекупленность нарастает, и при резкой перемене сентимента коррекция может быть динамичной.

Сегодня в фокусе внимания будут итоги заседания ФРС США и официальная статистика по запасам в США от EIA.