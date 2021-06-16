С 2015 по 2019 гг. общие запасы нефти и нефтепродуктов составляли 2938,4 млн баррелей, среднемесячный темп прироста составил 0,1%, запасы покрывали 62,4 дня потребления.

В 2020 г. произошел резкий рост запасов до 3097,3 млн баррелей, среднемесячный темп прироста вырос до 0,4%, запасы покрывали 73,9 дня потребления. В росте количества дней виновно значительное падение потребления.

Среднемесячные запасы за 4 месяца 2021 г. снижались на 0,6% в месяц и составили 2984,8 млн баррелей (-112,5 млн баррелей г/г, +46,8 млн баррелей к среднему за 2015-2019 гг.), покрывая 67,7 дней потребления.

Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР

Кажется, что налицо позитивный результат, но если мы возьмем динамику запасов 2014 г., то увидим, что с 2015 г. происходил заметный рост накопленных запасов.

В 2014 г. среднемесячные запасы составляли всего 2663,9 млн баррелей, покрывая 57,9 дней потребления.

Темпы среднемесячного прироста запасов в 2014 г. составили 0,6%, что превышает темпы прироста запасов в 2020 г.!

Напомним, что это был кризисный год для рынка, когда цены на нефть рухнули от $109 до $57 за баррель и на рынке образовался избыток. С тех пор на рынке проблема накопленных запасов не исчерпана.

Стратегия ОПЕК+ до 2020 г. была настроена на снижение уровня запасов нефти до уровня начала 2014 г. — 2500 млн баррелей.

Как видим из анализа данных, этот уровень так и не был достигнут и, вероятно, не будет достигнут в обозримом будущем, несмотря на то, что потребление нефти в мире в текущем году, по прогнозу МЭА, превысит уровень 2014 г. на 3,4%. Производство нефти в 2021 г. оценивается на 1,7% выше уровня 2014 г., но на 3,0% ниже среднего уровня производства в 2015-2019 гг.

Таким образом, проблемы 2020 г. накапливались в предыдущие несколько лет и имеют долгосрочный характер устойчивого превышения производства над потреблением. Среднегодовой накопленный избыток в 2015-2019 гг. составил около 0,7 млн баррелей в сутки.

Это говорит о том, что текущие цены на нефть с фундаментальной точки зрения явно завышены, а стратегию ОПЕК+ по снижению запасов придется продолжать в долгосрочном периоде, чтобы достичь устойчивого результата.