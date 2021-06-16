К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от максимумов сессии, не получив значимых драйверов для развития роста. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск снизился менее чем на 0,1% до 3822,17 пункта. Индекс

РТС вырос на 0,43%, до 1672,54 пункта, получая поддержку от динамики рубля.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, пытаясь отвоевать потери предыдущего дня. Доллар опустился чуть ниже 72 руб., а евро стремился к 87 руб.В лидерах роста к середине сессии были акции Газпром нефти (+1,73%), продолжающие повышение после дивидендных новостей накануне, и гдр X5 Retail Group (+1,33%).

В лидерах снижения находились бумаги ММК (-3,30%), которые упали после закрытия реестра под дивиденды, и котировки М. Видео (-2,29%).

Расписки X5 Retail Group в среду, очевидно, поддерживали поступившие накануне новости о намерении компании в текущем году создать совместное предприятие по развитию цифровых бизнесов с последующим привлечением финансовых партнеров.

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group еще не выбрались из долгосрочного нисходящего тренда, а об улучшении среднесрочных перспектив можно будет говорить при закреплении выше сопротивления 2420 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).

ADX дневного графика, с одной стороны, указывает на преобладание "быков" на рынке, но с другой говорит о том, что их сила не так велика. При пробое 2335 руб. возможен скачок к 2420 руб., а сохранение краткосрочных "лонгов" остается актуальным до закрепления ниже 2250 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Для наращивания среднесрочных "длинных" позиций лучше дождаться закрепления выше 2420 руб.