Саммит Россия–США

По итогам встречи президентов можно отметить отсутствие какой-то враждебности и роста геополитических рисков, которые так сильно волнуют участников рынка. В то же время и сенсационных прорывов в отношении двух стран не произошло. Впрочем, этого никто и не ждал. Сама по себе встреча президентов уже является шагом на встречу друг другу и указывает в пользу потенциальной нормализации отношений.

Страны договорились о возвращении послов и взаимодействии по ряду стратегических направлений. Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной», отметив появление перспектив для улучшения отношений России и США.

Выраженной реакции на российском рынке не было. Незначительное укрепление рубля позже было отыграно вместе с публикацией итогов заседания ФРС.

Заседание ФРС

Итоги заседания в основном совпали с ожиданиями:

— Ключевая ставка сохранена на уровне 0–0,25%.

— Выкуп активов в рамках QE продолжится в объеме $120 млрд в месяц: $80 млрд Treasuries и $40 млрд ипотечные бонды.

— В стейтменте не было информации о сворачивании стимулов, однако Джером Пауэлл, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что ФРС может рассмотреть этот вопрос на ближайших заседаниях, если сохранится прогресс в восстановлении экономики.

— Члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) теперь в среднем ожидают повышение ключевой ставки на 0,5 п.п. в 2023 г. При этом 7 из 18 членов ФРС допускают повышение уже в 2022 г.

Американский индекс S&P 500 снизился после новых прогнозов ФРС и выступления Пауэлла, но затем частично восстановил потери. Доходность индикативных 10-летних гособлигаций подскочила с 1,49% до 1,57%, что в теории негативно для рублевых ОФЗ.

Что дальше

Сегодня с утра для нашего рынка складывается слабый внешний фон. Снижаются фьючерсы на сырьевые товары и ключевые западные индексы. Участникам рынка не очень понравился тот факт, что члены ФРС пересмотрели прогнозы по повышению ключевой ставки, сместив их на более ранние сроки, чем ожидалось ранее.

Тем не менее волна снижения может быть кратковременной. Каких-то критичных рисков сейчас не наблюдается. Американский регулятор продолжит QE, что позволит купировать смену настроений после снятия накопленной перекупленности. В преддверии заседания ФРС американский и в целом глобальные индексы акций торговались на абсолютных исторических максимумах и выглядели перегретыми, так что локальная коррекция может иметь место.

То же самое касается и рынка нефти. Сегодня с утра фьючерсы Brent теряют около 0,4%, торги проходят на уровне $74,1.

По индексу Мосбиржи общая тенденция остается растущей, однако временное снижение вполне допустимо. Ключевая область поддержки, защищающая от выхода из растущего тренда, расположена достаточно далеко — около 3610–3630 п. Это на 5,5% ниже текущих уровней. Слома этих трендовых поддержек пока не ожидается. На горизонте до конца года умеренно положительный взгляд, потенциальные просадки можно использовать для наращивания длинных позиций.

Что касается рубля, то он может оказаться под локальным давлением из-за трех факторов: коррекция в нефти, общий рост доллара в мире, увеличение доходности американских гособлигаций. О мощной девальвации речи не идет, но временный возврат выше 73 по USD/RUB при дальнейшем ухудшении ситуации на внешнем фоне допустим.