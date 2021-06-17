Главное мировое событие среды – заседание ФРС и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла, прошло без особых сюрпризов, но тем не менее привело к началу коррекции американского рынка акций.

ФРС ожидаемо оставила ставку и объем программы выкупа бумаг без изменений, но Пауэлл заявил, что регулятор может начать обсуждать вопрос сворачивания стимулирующих мер уже на ближайших заседаниях, если американская экономика продолжит уверенно расти. Кроме того, сократились общие ожидания членов ФРС начала повышения ставки.

Данные новости не очень хорошие, но и особого негатива в них нет. Однако их вполне хватило для того, чтобы перегретый и торгующийся у исторических максимумов американский рынок пошел вниз. Вчера американские индексы широкого рынка закрылись с потерями более чем полпроцента, сегодня с утра американские фьючерсы падают еще на треть процента.

Резко взлетел курс доллара (пара евро-доллар торгуется на отметке 1,20), уронив цены на биржевые товары. В район 1800 долларов за тройскую унцию обвалилось золото, которое уже сегодня с утра начало отскок.

В общем все говорит о том, что сегодня первую половину дня мы проведем в «красной» зоне. Хуже рынка будут акции металлургов и золотодобытчиков. Последние рекомендуем подбирать на среднесрочную перспективу. Золото очень скоро вернется в район 1900 долларов.

Нефть не очень сильно отреагировала на укрепление доллара, и торгуется сейчас чуть выше 74 долларов за баррель. Поэтому нефтянка сильно не просядет.

В целом же не видим никакого повода для паники. Рынку нужна была небольшая коррекция, и если бы Пауэлл вообще бы вчера молчал, была бы придумана другая причина для снятия перекупленности и фиксации прибыли. Но распродажи вряд ли будут глубокими и продолжительными: новые доллары продолжают поступать в американскую экономику и их нужно куда-то вкладывать.

Иная картина с рублем, который начал снижаться еще по факту встречи Путина с Байденом. Как и ожидалось, никакого прорыва в отношениях между Россией и США не предвидится, но то, что Байден был на пресс-конференции очень вежлив и дипломатичен в высказываниях относительно России и Путина – хороший сигнал.

Если внешний фон продолжит ухудшаться, то уже сегодня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 73, что, кстати, частично поддержит акции экспортеров. Но сильной девальвации рубля пока не ждем, время для нее еще не пришло.