Рубль подешевел к доллару на фоне новых прогнозов ФРС по базовой ставке
Вчера большую часть дня рубль укреплялся и показывал лучшую динамику среди ЕМ. Оптимизм в отношении рубля поддерживал рост цен на нефть и ожидания улучшения дипломатических отношений США – Россия после личной встречи президентов. Однако в вечернюю сессию рубль подешевел до 72,7 за доллар (-0,5%). Давление на рубль и валюты ЕМ оказал пересмотр прогнозов ФРС по ставке. Обновленный прогноз предполагает повышение ставки на 50 б.п. в 2023 г., тогда как на предыдущем заседании большинство голосовало за неизменность ставки как минимум до 2024 г. Джером Пауэлл сообщил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Ожидаемое ужесточение монетарной политики США способствовало укреплению доллара по отношению к валютам развитых и развивающихся стран. Евро подешевел на 1,1%, британский фунт – на 0,7%, валюты Мексики и ЮАР – на 1,8%, турецкая лира – на 0,6%. Курс рубля по отношению к евро вчера укрепился до 87,1 (+0,5%), отыгрывая снижение геополитической премии
Учитывая внешний фон, сегодня для рубля актуальным видим диапазон 72,0 – 73,0 за доллар.
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