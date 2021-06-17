Цены на нефть в среду обновили максимумы на фоне статистики по запасам от EIA, но вечером произошел разворот после заседания ФРС США и укрепления доллара.

Статистика от Минэнерго США в среду подтвердила существенное снижение запасов нефти. За неделю запасы упали на 7,4 млн барр. на фоне роста добычи на 0,2 млн б/с и скачка экспорта на 0,95 млн б/с. Загрузка НПЗ выросла до 92,6% — максимума с января 2020 г.

В то же время запасы бензина продолжают расти, что уже начинает вызывать тревогу. На прошлой неделе они выросли на 2 млн барр. против ожидаемого снижения на 0,6 млн. На фоне высокого автомобильного сезона запасы бензина, как правило, снижаются, но пока мы этого не видим.

Возможно, это связано с опережающим ростом загрузки НПЗ. Поставки бензина на прошлой неделе выросли на 0,9 млн барр. до 9,4 млн, что в какой-то степени подтверждает эту гипотезу. Также эффект могли оказать разовые факторы в виде холодной погоды на День Труда и перебоев в работе трубопровода Colonial pipeline.

Запасы дистиллятов снизились на 1 млн барр. (прогноз: +0,2 млн). Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли и на прошлой неделе составили 20,6 млн баррелей (+2,8 млн).

Реакция рынка на статистику была позитивной. В моменте фьючерсы на Brent достигали $74,9 за баррель. Однако ближе к вечеру цены на нефть развернулись и перешли к коррекции. Давление на котировки оказали итоги заседания ФРС, на фоне которых наблюдался скачок доллара США.

Глава ФРС заявил о том, что регулятор может начать обсуждение сворачивания стимулов на следующих заседаниях, что может означать более сильный доллар США и более дорогую нефть для держателей других валют.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются на 0,9%. Коррекция может оказаться временной, поскольку уверенность в сильном спросе в летний период по-прежнему велика. В то же время сейчас потенциал для снижения еще есть, так что диапазон $70–72 за баррель Brent выглядит вполне достижимым.