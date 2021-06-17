Сектор российских еврооблигаций: ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. Федеральная резервная система повысила прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%. Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем – до 2,1% с 2%, в 2023 году – до 2,2% с 2,1%. На фоне некоторого оживления доходностей дальних UST, выпуск «Газпрома» с погашением в 2034 году потерял в цене фигуру.

Сектор ОФЗ: Минфин провел первый аукцион без нерезидентов. По данным НРД, за май нерезиденты нарастили портфель ОФЗ на 49 млрд руб. В частности, доля иностранных инвесторов на аукционах выросла до 22% с 9% (суммарный объем размещения ОФЗ на аукционах в мае составил 133 млрд руб.). Вчера Минфин провел первый аукцион по продаже нового «санкционного» выпуска ОФЗ (серии 26239 с погашением в 2031 году), разместив бумаг на 24,1 млрд руб. при почти двукратном спросе.