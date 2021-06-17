Изменение расклада сил на валютном рынке стало естественным следствием сигналов ФРС. При этом закрытие коротких позиций против доллара затронуло не только валюты развитых стран (потери в среднем составили 0.9%), но и развивающихся (от 0.5% до 1.8%). Европейская валюта перешла в режим торговли в интервале 1.19-1.20 (-1.4% против максимума среды), а USD/RUB вновь сместился к отметке 72.5 (+1.3% против вчерашнего минимума).