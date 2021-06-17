Ставки против доллара не сыграли, риск движений "по инерции" возрастает
Изменение расклада сил на валютном рынке стало естественным следствием сигналов ФРС. При этом закрытие коротких позиций против доллара затронуло не только валюты развитых стран (потери в среднем составили 0.9%), но и развивающихся (от 0.5% до 1.8%). Европейская валюта перешла в режим торговли в интервале 1.19-1.20 (-1.4% против максимума среды), а USD/RUB вновь сместился к отметке 72.5 (+1.3% против вчерашнего минимума).
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