Вторая оценка валового внутреннего продукта по итогам 1к’21 показала его снижение на 0.7% г/г против снижения на 1.0% г/г, отмеченных в процессе первичных подсчетов. В числе аутсайдеров остались сегменты, связанные с сферой услуг, а также наиболее пострадавшие от вынужденных ограничений активности на фоне борьбы с пандемией. Улучшение динамики с сохранением отрицательного вклада показали отрасли добычи полезных ископаемых ввиду действия соглашения ОПЕК+ (-0.7 пп против —0.9 пп в 4к’20), транспортировки и хранения (-0.2 пп против —0.5 пп), гостиничного бизнеса и общественного питания (-0.1 пп против —0.2 пп кварталом ранее). При этом операции с недвижимостью ухудшили динамику и вклад после успешного 2п’20 (-0.2 пп против +0.2 пп в среднем в квартал во 2п’20). Обрабатывающие отрасли также снизили вклад до 0.1 пп против 0.3 пп в 4к’20. Все вместе сигнализирует о разнородной динамике в отраслях, а также о сильном влиянии точечных факторов со стороны спроса. В частности, рост вклада добывающих отраслей может стать естественным следствием смягчения соглашения ОПЕК+, однако насыщение внутреннего спроса на недвижимость на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и вопреки продлению льготной ипотеки могут охладить динамику связанных со стройкой сегментов.