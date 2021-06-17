В среду рынки США продолжили падение на фоне решения ФРС по процентной ставке и ожиданиях по снижению программы количественного смягчения. Китай, в свою очередь, будет продавать металлы (например, медь) из госрезервов, исходя из рыночных условий. Этот шаг направлен на увеличение предложения на рынке и подталкиванию цен к «нормальному» диапазону. Страна также усилит надзор за товарными спотовыми и фьючерсными рынками.

Ставка ФРС осталась неизменной, но регулятор обновил свой прогноз повышения ставок, предсказав два повышения к концу 2023 года по мере восстановления экономики. FOMC также начал постепенно сокращать количественное смягчение. «Показатели экономической активности и занятости улучшились», — заявили официальные лица. Они пообещали продолжать скупку активов на уровне $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут «существенный дальнейший прогресс» в отношении рабочих мест и инфляции, но Джером Пауэлл признал, что ведутся дебаты о том, когда это может быть начато. Медианный прогноз ВВП США в этом году был повышен с 6,5% до 7%. Ожидаемая инфляция (PCE) была повышена до 3,4% с ожидаемых ранее 2,4%.

По данным EIA, НПЗ работают на 92,6% мощности, что является максимальным показателем с января 2020 года. Спрос на бензин подскочил на 900 000 баррелей в день, что связано с ростом спроса на авиационное топливо. В то же время запасы нефти снизились за неделю на 8 млн баррелей, производство нефтепродуктов за неделю выросло на 3 млн баррелей.

Си Цзиньпин поручил своему помощнику Лю Хэ возглавить усилия Китая по оказанию помощи производителям полупроводников в преодолении санкций США. Как сообщили лица, знакомые с данным вопросом, Лю возглавит разработку микросхем третьего поколения и формулирует ряд мер финансовой и политической поддержки этой технологии.

В четверг в США выйдут данные по безработице, а министр финансов США Джанет Йеллен будет выступать перед комиссией Палаты представителей по поводу федерального бюджета. В ЕС будет проводиться встреча министров финансов Еврозоны.

TUI (CCC+/Caa1/--) наняла инвестбанки для определения объёма и сроков новой допэмиссии. Предварительно, допэмиссия может быть осуществлена осенью в объёме до $1 млрд, средства которой будут направлены на погашение господдержки.

Мы оцениваем это позитивно, так как значительная допэмиссия снижает сезонные осенние риски ликвидности, а также позволяет сделать размытие капитала наименьшим, так как акции существенно восстановились в цене. Lufthansa, также получившая господдержку Германии, рассматривает аналогичные действия.



