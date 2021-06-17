ВВП в I квартале 2021 года: к росту готов
На днях Росстат опубликовал данные по производству ВВП за 1 кв. 2021 г. Оценка его динамики была улучшена с —1% г./г. до —0,7% г./г. (-1,8% г./г. за 4 кв. 2020 г.), да и в подавляющем большинстве отраслей наблюдались явные улучшения. В числе лидеров по вкладу в восстановительную динамику – промышленность и торговля. Строительство и операции с недвижимостью – наоборот, сменили положительный вклад на отрицательный в 1 кв. 2021 г. Прочие отрасли – в их числе сельское хозяйство и сфера услуг – демонстрируют умеренные улучшения.
Данные за 1 кв. 2021 г. укладываются в наши ожидания и не ведут к пересмотру нашей оценки ВВП за 2021 г. в целом – при том, что наша оценка (2,3% г./г.) выглядит консервативно на фоне, например, официальных прогнозов в 3-4% г./г. (ЦБ, Минфин). Однако, несмотря на наличие позитивных факторов в этом году (повышенный уровень расходов бюджета, позитивные темпы роста потребкредитования и пр.), определенный консерватизм наших прогнозов связан с несколькими факторами: 1) намерения снизить актикризисную поддержку бюджета в свете опасений «перегрева» экономики, по мнению Минфина; 2) опережающий рост импорта, особенно на фоне инфраструктурных планов властей; 3) ужесточение ДКП; 4) возможные точечные ограничения экономической активности на фоне роста заболеваемости COVID-19 (уже введены в некоторых регионах страны).
По нашим расчетам, по итогам 1 кв. 2021 г. ВВП вырос на 0,1% кв./кв. (с исключением сезонности). В нашем базовом сценарии он продолжит расти темпом в 0,4% кв./кв. с исключением сезонности во 2-3 кв. 2021 г., а в 4 кв. 2021 г. его рост снизится до околонулевых значений кв./кв. Такая траектория, как нам кажется, вполне адекватна балансу позитивных и негативных факторов в этом году (как мы понимаем, рост в 3-4% возможен при отсутствии негативных последствий пандемии и сохранения или даже небольшого дополнительного увеличения бюджетного стимула).
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