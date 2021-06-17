В лидерах роста к середине сессии были гдр X5 Retail Group (+1,76%) и акции Магнита (+1,00%). Котировки Акрона прибавили 0,47%. В лидерах снижения находились бумаги АЛРОСы (-2,91%) и котировки Polymetal (-2,70%).

Бумаги Акрона отступили от максимумов сессии, но в целом получали поддержку от новостей о намерении выкупить 4,05 млн собственных акций по цене 6050 руб. за штуку. Прием заявлений пройдет с 8 июля по 6 августа.

Акции металлургического сектора в четверг оказались под давлением в связи с падением цен на металлы на фоне укрепления доллара вслед за заседанием ФРС. Котировки золота, в частности, теряли более 3% и проверяли на прочность отметку 1800 долл./унц. после возвращения доходности гособлигаций США к росту.

Акции Магнита в четверг, судя по всему, следуют за котировками X5 Retail Group и растут в том числе в преддверии закрытия реестра по дивидендам за 2020 год, которое состоится 25 июня. С технической точки зрения бумаги Магнита смотрятся достаточно уверенно и идут наверх в рамках сильного восходящего тренда как в краткосрочном, так и среднесрочном периодах (показатели ADX). В связи с этим при положении выше 5415 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) можно ожидать стремления сначала к 5620 руб., закрытия январского гэпа с перспективой движения к 5688,55 руб., а далее – пробоя отметок 5700 руб. и 5800 руб. Среднесрочные перспективы акций остаются позитивными выше 5300 руб.