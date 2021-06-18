Рубль с начала недели в топ-5 валют ЕМ
В четверг доллар продолжил укрепление к большинству валют, отыгрывая итоги прошедшего в среду заседания ФРС и ожидания более раннего ужесточения монетарной политики США. Индекс валют MSCI ЕМ снизился на 0,7%, евро подешевел на 0,7%, британский фунт – на 0,5%. Несмотря на негативный внешний фон рубль вчера подорожал до 72,3 за доллар (+0,4%). Укрепление к евро было еще более сильным: +1,1% (до 86,2). С начала этой недели рубль показывает большую устойчивость к подорожанию доллара по сравнению с большинством ЕМ. Оптимизм в отношении рубля мы связываем с позитивной оценкой инвесторами итогов встречи президентов США и России 16 июня.
Сегодня с утра нефть дешевеет до 72,5 долл. за баррель Brent. Вместе с ослаблением спроса на валюты ЕМ после заседания ФРС это может оказать умеренное давление на рубль. В то же время приближение налогового периода и продажа валюты экспортерами будет оказывать поддержку рублю. Сегодня ждем, что российская валюта останется в диапазоне 72,0 – 73,0 за доллар.
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