Европейские фондовые площадки не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в четверг. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,12%, британский FTSE 100 снизился на 0,44%, германский DAX вырос на 0,11%, французский CAC 40 увеличился на 0,2%.

Данные статистического управления Европейского союза показали, что потребительские цены в еврозоне в мае 2021 года увеличились на 2% в годовом выражении. Относительно апреля потребительские цены в регионе повысились на 0,3%. Показатели совпали с ожиданиями.

Фондовые индексы США по итогам четверга также закрылись разнонаправленно. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,87%, Dow закрылся на 0,62% ниже нулевой отметки, а S&P500 снизился на 0,04%.

Итоги заседания Федеральной резервной системы в среду вызвали распродажу акций после того, как центральный банк сдвинул сроки повышения ставок, увидев два повышения в 2023 году. Центральный банк также повысил свой прогноз инфляции до 3,4% на год, что на процентный пункт выше прогноза Федерального комитета по открытым рынкам в марте.

В дополнение к «медвежьим» настроениям в четверг Министерство труда сообщило, что первоначальные заявки на пособие по безработице выросли на прошлой неделе до 412 000 по сравнению с 375 000 на предыдущей неделе. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице составит 360 000.

Акции Nvidia выросли на 4,7% после того, как Jefferies повысила целевую цену на акции до максимума в $854. Бумаги Kroger выросли более чем на 4% после того, как компания сообщила о прибыли, повысила прогноз по прибыли и увеличила выкуп акций. Kroger отчиталась о прибыли на акцию в размере 1,19 доллара, превысив оценки аналитиков на 19%, а выручка составила 41,3 миллиарда долларов. Уже после закрытия основной торговой сессии котировки Adobe выросли почти на 3% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере $3,03 на акцию, что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков на $0,22. Компания также принесла $3,84 млрд выручки, превысив оценки в $3,73 млрд. Также после закрытия основной торговой сессии акции Fox Corp прибавили более 1% после объявления о том, что компания добавляет $2 млрд. к своему плану выкупа акций.

В пятницу в Германии будет опубликован индекс цен производителей за май. В Великобритании ожидается публикация потребительской инфляции май. Кроме того, в пятницу выйдет заявления Банка Японии по денежной политике.

Рынок продолжает оценивать решение ФРС. Ситуация остается непростой: с одной стороны, статистика говорит о резком росте инфляционных ожиданий, с другой стороны, возврат к полному росту экономики пока также затруднен. Участники рынка уверены, что реагировать на инфляцию ФРС придется раньше, а обсуждение сворачивания стартует уже на ближайшем заседании.