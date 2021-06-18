Отскок цен на commodities поддержит российский рынок акций
Вчерашний день можно занести в актив российскому рынку акций, который снизился всего на 0,3%. Сильнейшие распродажи из-за взлета курса доллара на мировом рынке накрыли товарный рынок.
Падение стоимости палладия на 10% привело к тому, что в числе аутсайдеров торгов оказался тяжеловесный «Норильский Никель», потерявший 2,7%. Кроме того, на бумагу негативно действует намерение «Русала» продать часть бумаг в рамках объявленного обратного выкупа акций.
Но сегодня с утра ситуация улучшается: американские фьючерсы торгуются с приростом в 0,1%, уверенно отскакивают цены на металлы. Поэтому ждем роста котировок прежде всего акций металлургов. Пока рекомендуем брать их лишь спекулятивно. Китай заявил о намерении продавать металлы из своих стратегических резервов для того, чтобы сбить мировые цены или хотя бы остановить их рост. Поэтому волатильность торгов металлами в ближайшие недели может повыситься.
Золото ушло в район поддержки 1770 долларов за тройскую унцию, откуда наметился разворот. Падение золота вместе с остальными активами говорит о том, что особых страхов на рынке нет, защитные инструменты пока не пользуются особым спросом. Спекулятивно сегодня стоит покупать акции золотодобытчиков.
Рост Сбербанка на 0,75% говорит о том, что бегства нерезидентов из российских акций нет. По-прежнему смотрим очень позитивно на Сбер и Мосбиржу, которая вчера оказалась в числе лидеров прироста стоимости акций.
Нефть долго пыталась сопротивляться росту курса доллара, но все-таки начала разворот от близости к отметке 75 долларов за баррель. Не исключено, что будет еще одна попытка штурма этой отметки, но закрепиться выше нее вряд ли получится.
Удивительно, но на снижении нефти смог вырасти «Лукойл». В последнее время бумага сильно коррелирует с ценами на нефть, ждем ее небольшой просадки сегодня.
Очень стойко перенес внешнюю валютную панику рубль, который сумел укрепиться к доллару на 0,5%. Сейчас рубль живет своей непонятной жизнью, практически не реагируя на внешние раздражители. Но вряд ли это продлится долго.
Пока российскую валюту поддерживает налоговый период, но уже в самом обозримом будущем ждем плавного ухода пары доллар-рубль в район 73.
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