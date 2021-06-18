Российский рынок акций вчера выглядел слабо, в ряде активов преобладали коррекционные настроения. Наибольшие потери понесли акции сектора металлургии и добычи (-2,5%) на фоне обвала цен на металлы.

Накануне существенно подросли обороты: в бумагах индекса Мосбиржи наторговали на 116 млрд руб. Это максимальное значение за последний месяц.

Итоги заседания ФРС оказались ожидаемыми, однако многим не понравилось смещение прогнозов по повышению ключевой ставки на 2023 г., а также комментарии Джерома Пауэлла о том, что регулятор может обсудить планы по снижению QE на ближайших заседаниях. В действительности ничего неожиданного в этом нет. Это лишь повод для локальной коррекции в условиях перегертости рынков. В целом же ФРС пока продолжит QE, что помешает полной смене настроений и формированию нисходящих трендов в ближайшие недели.

Основной тенденцией после заседания стало уверенное укрепление американской валюты. Индекс доллара, отражающий динамику USD к корзине из 6 ключевых мировых валют, в среду–четверг прибавил 1,5%. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать распродажу в commodities и особенно в металлах, которые традиционно имеют обратную корреляцию с долларом. Сильное падение сырья позитивно с точки зрения потенциального замедления долларовой инфляции.

Давление на биржевые товары оказывает и позиция Китая, который пытается бороться с ростом цен. Так, еще в среду власти КНР объявили о планах по продаже металлов из своих запасов, включая медь и алюминий.

Котировки золота опустились к $1780, потеряв с недавних максимумов уже 7%. Так что можно вновь отметить, насколько этот, казалось бы, «защитный» актив оказывается чувствительным к тенденциям американской валюты.

На мой взгляд, нисходящее движение будет непродолжительным, и мы не увидим скорое обновление весенних минимумов около $1680. Ближайшая область торможения может проходить в районе $1750–1770. Потенциальное восстановление создает интересный момент для спекулятивной покупки упавших акций золотодобывающего сектора в расчете на отскок.

Распродажа в четверг затронула и рынок нефти. Фьючерсы Brent снизились на 1,8%. Падение пока не выглядит критичным в отличие, например, от палладия, рухнувшего на 11%. Сегодня котировки находятся чуть выше $72. На дневном графике вчерашний откат выглядит совсем незначительной коррекцией в масштабе годового up-тренда.

Для российского рынка акций уровни по Brent выше $65–70 абсолютно комфортны и располагают к положительной переоценке многих бумаг нефтегазового сектора. Так, позитивный взгляд сохраняется по Газпрому, Лукойлу, Роснефти.

Если посмотреть на динамику нефти в рублях, то цена сейчас находится совсем недалеко от трехлетних максимумов. Текущий уровень 5270 руб. за баррель — на 31% выше среднего значения за последние 12 месяцев.

В целом по индексу Мосбиржи сейчас нейтральный краткосрочный взгляд. На длинном горизонте позитивные ожидании сохраняются. Следующие ориентиры наверху по-прежнему расположены около 3875–3895 п. О сломе растущего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3610–3630 п., однако в ближайшие сессии такой провал маловероятен.

Российский рубль, несмотря на рост DXY и падение сырья, вчера выглядел уверенно. Курс USD/RUB даже опустился к 72,3. Национальная валюта показала один из самых лучших результатов среди основных мировых валют, чему отчасти способствовали переговоры президентов России и США. Ближайшим более-менее сильным диапазоном сопротивления по доллару, на мой взгляд, выступает район 73–73,2 руб

Для более значительного девальвационного импульса необходимо продолжительное падение сырья, однако эта глобальная тенденция, вероятно, все-таки окажется кратковременной. На следующей неделе ожидаю снижения волатильности в commodities.

В фокусе

Globaltrans (+3,1%). Несколько месяцев акции были среди аутсайдеров, однако в мае тенденция поменялась. Наблюдается постепенное восстановление бизнеса перевозок, что поддерживает котировки. Так, цены средней аренды полувагонов поднялись от минимумов начала года. В среднесрочной перспективе лишь умеренно положительные ожидания по бумагам. Взрывной рост маловероятен, особенно после 10%-го подъема за последний месяц.

X5 Group (+2). Бумаги ритейлера с начала года были под давлением крупных продавцов. После прохождения дивидендной отсечки расклад сил полностью изменился. Мы видим поступательный подъем, что, на наш взгляд, абсолютно справедливо. Потенциал для роста сохраняется. Удержание длинных позиций выглядит оправданным, потенциальные коррекции — повод для покупок.

Лукойл (+1,2%). Акции приблизились к историческим максимумам. Учитывая перспективу улучшения операционных результатов и текущие цены на нефть, свободный денежный поток может обеспечить дивидендную доходность на уровне выше 10% на горизонте года. При стабилизации внешнего фона в ближайшее время следующей целью может выступить круглая отметка в 7000 руб.

Лента (+0,6%). Компания сообщила о покупке пермской сети супермаркетов «Семья» за 2,35 млрд руб. В масштабе компании сумма незначительная, однако это очередной сигнал о том, что консолидация сектора продолжается. Ранее Лента приобрела сеть Билла Россия. Сделки M&A выглядят оправданными на текущей стадии развития продуктового ритейла в стране. Долгосрочный взгляд на бумаги Ленты положительный. Компания ранее обозначила амбициозную стратегию роста с удвоением выручки к 2025 г.

Норникель (-2,7%). Акции оказались аутсайдером среди голубых фишек. Первая причина связана с общим падением цветных металлов. С начала мая стоимость палладия снизилась на 14%, платины — на 10%, меди — на 6%, никеля — на 2%. Вторая — это укрепление рубля. Третья — ухудшение ожиданий по коэффициенту выкупа в рамках buyback из-за участия Русала. Сегодня как раз завершается период предъявления.

На долгосрочном горизонте текущая просадка бумаг — интересный момент для накапливания длинных позиций. Фундаментальный кейс компании остается сильным, прогнозы по ключевым рынкам на 2021 г. не так давно были пересмотрены в позитивном ключе. Дополнительным драйвером также станет ожидаемое гашение акций, приобретенных в рамках обратного выкупа. Это увеличит прибыль на акцию и приведет к росту дивидендов.

С сегодняшнего дня вступает в силу новая структура индекса МосБиржи. В его состав войдут расписки Fix Price, подскочившие вчера на 8,8% за счет послеторгового аукциона. Будут исключены бумаги Qiwi.

Сегодня последний день перед дивидендной отсечкой торгуются акции Юнипро и Qiwi. В понедельник они откроются снижением ориентировочно на 3,8–4% и 1,5–2% соответственно. Юнипро — популярная дивидендная фишка. С учетом высокой вероятности повышения выплат в будущем из-за запуска энергоблока Березовской ГРЭС можно предположить, что дивидендный гэп по акциям может быть закрыт достаточно быстро, за несколько недель.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,45% и находится около уровня $72,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия четверга.



