После умеренного ужесточения риторики ФРС США американская валюта развернулась к росту. Индекс доллара DXY растет два дня подряд и достигает двухмесячного максимума. Укрепление доллара негативно для сырьевых товаров, в том числе нефти, поскольку делает их более дорогими для держателей других валют.

Динамика доллара США была ключевым негативным фактором, но дополнительное давление на цены оказали новости из Великобритании, где суточное число заражений коронавирусом (11 тыс. человек) оказалось максимальным с февраля. Ранее в стране было принято решение отложить снятие всех ограничений по карантину еще на месяц. Риски, связанные с возможностью аналогичных ситуаций в других странах Европы, могут сдерживать оптимизм в ближайшее время.

В информационном фоне в четверг были и позитивные для нефти новости. Reuters со ссылкой на источники из Тегерана сообщает, что переговоры между Ираном и США по ядерной сделке могут оказаться под угрозой, если на грядущих выборах президента победит сторонник жесткой линии в диалоге с США Ибрагим Раиси.

Выборы президента Ирана состоятся сегодня, и, по предварительным данным, Раиси имеет все шансы на победу. В таком случае действующий президент Хасан Роухани в августе уйдет в отставку. Если до этого времени не удастся заключить ядерную сделку, то при новом руководстве страны это может быть уже сложнее. Отсутствие ядерной сделки означает сохранение санкций в отношении иранского нефтегазового экспорта, что будет ограничивать добычу примерно на 1 млн б/с (около 1% от мирового потребления нефти).

Фьючерсы на Brent сегодня продолжают снижение и торгуются ниже $73 за баррель. Коррекция может оказаться временной, поскольку уверенность в сильном спросе в летний период по-прежнему велика. В то же время сейчас потенциал для снижения еще есть, так что диапазон $70–72 за баррель Brent выглядит вполне достижимым.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, но их количество остается почти в два раза ниже уровней, когда цены на американскую нефть WTI были выше $70 в прошлый раз.



