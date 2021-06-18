Сектор российских еврооблигаций: рынок UST не испугался жесткого сигнала ФРС. Информация о том, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, не напугала рынок: доходность 10-летки вернулась к 1,5%, а доходность 30-летней бумаги вообще снизилась до уровня 2,1%, что в последний раз наблюдалось в середине февраля 2021 года. В российском корпоративном сегменте самые дальние выпуски, довольно сильно просевшие в цене накануне, активно возмещали потери.

Сектор ОФЗ: Доходность однолетней бумаги на отметке 6,25%. Кривая ОФЗ продолжает уплощаться: так, разница в доходности между 10-летней и однолетней бумагами составляет чуть менее 1 п. п. Данные Росстата по недельной инфляции не показали ее ускорения: темпы роста потребительских цен с 8 по 15 июня замедлились до 0,12% с 0,16% в первую неделю июня.



