Несмотря на снижение глобального аппетита к риску, рынок ОФЗ продолжил двигаться в своем направлении, отыгрывая последнее ужесточение риторики ЦБ РФ. Наклон кривой снова снизился. Короткие бумаги остались под давлением, прибавив в доходности 5–15 бп, средний сегмент сместился вниз на 1–4 бп, а доходности длинных бумаг опустились на 4–5 бп. Таким образом, спред на отрезке 2–10 лет сузился еще на 9 бп, до 57 бп, тогда как спред на отрезке 5–10 лет закрылся без изменений на уровне 26 бп. Торговая активность осталась высокой – оборот на МосБирже составил 30,4 млрд руб., что выше среднего уровня последнего времени. По данным НРД, за последнюю неделю вложения нерезидентов в ОФЗ выросли на 27 млрд руб., тогда как с понедельника по пятницу прошлой недели приток был почти нулевым, что объясняет рост торговой активности в последние дни.

Лучшую динамику вчера показали 12-летний ОФЗ-26221, 13-летний ОФЗ-26225 и 14-летний ОФЗ-26233, которые прибавили в цене по 0,4 пп при снижении доходностей на 5 бп. ОФЗ опередили облигации других развивающихся стран: доходности 10-летних бенчмарков ЮАР и Бразилии выросли на 14 бп и 7 бп соответственно, тогда как облигации Мексики остались примерно на тех же уровнях, что и накануне.

Между тем недельная инфляция в России снизилась до +0,1%. Таким образом, как отмечают наши экономисты, темпы роста цен сейчас выше, чем обычно в июне. Несмотря на это, они сохраняют свой прогноз по инфляции на уровне 6,3% г/г в июне и 5,6% на конец года.



