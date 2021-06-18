Вчера американские инвесторы покупали акции технологических компаний и продавали акции циклических. Это была закономерная реакция на высказывания Джерома Пауэлла. Инвесторы уверовали, что экономический рост будет продолжен, это, в свою очередь, вызвало укрепление доллара. Рисковые активы – акции, металлы – отреагировали снижением.

Таким образом, надежды на более быстрое восстановление экономики США способствовали росту акций технологических компаний в четверг, в результате чего индекс Nasdaq Composite вырос на 0,87%. Но опасения по поводу инфляции и более высоких ставок повлияли на рынок в целом: индекс S&P 500 упал на 0,04%, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,62%.

Сегодня фондовые индексы Азии незначительно подрастают, однако неделю закрывают отрицательными значениями роста, в то время как доллар США вырос до двухмесячных максимумов по итогам заседания ФРС США и прогнозов повышения процентных ставок в 2023 году.

Фьючерсы на нефть снижаются в начале пятницы, во многом из-за укрепления доллара. Давление на цены на нефть также усилилось после того, как в четверг Великобритания сообщила о самом большом ежедневном росте новых случаев заражений COVID-19 с 19 февраля, при этом правительственные данные показывают 11 007 новых случаев по сравнению с 9 055 днем ранее.

Наконец, известие о том, что переговоры между США и Ираном проходят гладко, могло также побудить некоторых долгосрочных инвесторов зафиксировать свои позиции.

На утро пятницы золото торгуется на уровне $1785 за унцию. Укрепление доллара, безусловно, способствовало резкой распродаже золота за последние два дня. Тем не менее, падение золота почти на 5% демонстрирует, что давление продавцов составило большую часть двухдневного снижения цены с $1860 до $1774.

При этом цены на медь также резко снизились, в первую очередь из-за действий Китая по сдерживанию роста цен на сырьевые товары и распродажи меди из государственных запасов после резкого роста мировых цен на металлы за последние 12 месяцев, включая 67% рост цен на медь.



