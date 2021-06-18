Индекс Мосбиржи к 11:30 мск 18 июня снизился на 0,5%, следуя за нефтяными ценами. При этом на американском рынке установился боковик. Определенную поддержку котировкам оказало решение Банка Японии продлить реализацию программы поддержки бизнеса еще на полгода — до конца марта 2022-го. Эта мера будет способствовать сохранению инвестиционного спроса в АТР, несмотря на риск охлаждения американского фондового рынка в ожидании сокращения программы выкупа активов и повышения ставок ФРС до 2023 года.

Инвестсообщество опасается ухудшения ситуации с ликвидностью и продажей активов, выполняющих функцию защитных в условиях роста денежного предложения. В преддверии завершения цикла сверхмягкой монетарной политики ФРС продолжат усиливаться среднесрочные инфляционные ожидания и будет повышаться спрос на высокодоходные активы.

От этой тенденции выиграют золотодобывающие компании. Косвенным подтверждением этого служит повышение долгосрочного рейтинга Полюса от Fitch с ВВ до ВВ+. Данная новость может быть отыграна ростом котировок всей отрасли.

Хуже рынка на фоне сообщения о покупке пермской розничной сети Семья за 2,35 млрд руб. торгуется Лента. Это, пусть и не очень крупное для ретейлера, приобретение укладывается в анонсированную ранее стратегию развития компании. Напомним, что ранее Лента купила сеть Билла Россия за 215 млн евро. Несмотря на краткосрочную негативную реакцию рынка на новость, в целом экспансия благоприятна для акционеров Ленты. Глава компании Владимир Сорокин полагает, что основная прибыль в рознице приходится на три-пять ведущих игроков, поэтому для усиления конкурентных преимуществ его сеть и взяла курс на укрупнение бизнеса.

Акции TCS Group позитивно отреагировали на публикацию отчета по РСБУ. В релизе отразилось продолжение роста совокупных активов банка: они увеличились на 44% г/г, до 879 млрд руб. Этот уровень совпадает со среднерыночными ожиданиями и соответствует текущим оценкам справедливой стоимости финансовой группы.

Во второй половине дня не исключен выход отечественного рынка в зеленый сектор. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3800-3845 пунктов. Ориентиры для USD/RUB и EUR/RUB: 71,90-72,40 и 85,45-86,70 соответственно.



