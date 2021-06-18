Спрос на защитные активы ограничит масштабы распродажи облигаций еврозоны
«Ястребиный» настрой ФРС США положил конец недельному ралли на рынках облигаций, но пока не стоит ожидать повторения резкой распродажи, наблюдавшейся ранее в этом году.
В четверг доходность немецких облигаций достигла трехнедельного пика в районе —0,15%. В среду наблюдалась похожая динамика (+4,5 б.п.), а доходность 10-летних трежерис США снова превысила 1,5% и находится около двухнедельных максимумов.
У инвесторов, пострадавших от резкой распродажи облигаций в феврале, которая также ударила и по акциям, есть причины для беспокойства. Тем не менее мы считаем, что отмечающаяся в настоящий момент краткосрочная динамика спроса и предложения и высокий мировой спрос на защитные активы, в том числе облигации, могут ограничить масштабы распродажи.
Этот спрос также может объяснить, почему рынки бондов оказались устойчивыми к росту инфляции, который традиционно снижает доходность консервативных финансовых инструментов. Темпы роста цен в США достигли 5% в мае, что является самым высоким уровнем с 2008 года. При этом в Великобритании и еврозоне инфляция превысила двухпроцентные целевые показатели, поскольку экономики выходят из режима пандемических ограничений.
Даже при сокращении масштабов покупки активов регуляторами присутствие центральных банков на рынке останется значительным. Считаем, что на этот раз всплеск доходности не будет усилен, потому что позиция ФРС становится более прозрачной, а фундаментальные показатели при этом не изменились. Европейские и американские регуляторы продолжат покупать облигации в течение длительного времени.
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