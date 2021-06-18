Цены на потребительские товары за период с 8 по 15 июня выросли на 0.12% н/н, по данным Росстата (для сравнения на прошлой неделе инфляция составила 0.16% н/н). При этом среднесуточная инфляция на второй неделе июня составила 0.015% д/д против 0.023% д/д на старте месяца. Превышение аналогичного показателя прошлого года (0.008% д/д) все еще довольно ощутимо давит на годовую оценку, провоцируя ее рост выше 6% (6.13% г/г на 15 июня).

Среди недельных изменений цен наиболее заметный вклад в потребительскую инфляцию внесли продовольственные товары: овощи и фрукты подрожали на +1.2% н/н. При этом на днях Правительство подчеркнуло необходимость мониторинга цен на социально значимые продукты питания со стороны Минсельхоза с целью принятия своевременных мер против резких колебаний.

Общая траектория процентной политики регулятора до конца года сохраняет неопределенность и будет опираться на выходящую статистику. Ясно лишь, что переход к жесткой риторике, подкрепленный позитивом от восстановления мировых цепочек поставок, и снижение продовольственных цен в случае хорошего урожая вместе смогут замедлить инфляцию к концу года и приблизить к верхней границе прогнозного диапазона регулятора (4.7-5.2% г/г).

Мы ожидаем еще одного повышения ключевой ставки в июле и пока склоняемся в сторону более осторожного шага в 25 бп (до 5.75% годовых), учитывая инерционный характер влияния предыдущих повышений ключевой ставки на состояние экономики.



