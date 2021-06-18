По нашим расчетам на основе недельных данных Росстата, инфляция добралась до отметки в 6,2% г./г. При этом явных лидеров повышения выделить нельзя – ускорение, по нашим оценкам, идет «широким фронтом».

На наш взгляд, текущая ситуация с инфляцией во многом объясняется высокими темпами восстановления внутреннего спроса. Помимо инерционного эффекта от господдержки важную роль в последние месяцы играет кредитно-депозитный канал. Так, по нашим оценкам, при том, что динамика доходов населения в 1 кв. ухудшилась по сравнению с 4 кв. 2020 г., вклад одновременного снижения темпов сбережений и ускорения потребкредитования в потребительские расходы населения впервые с начала кризиса оказался положительным.

Стоит также отметить, что внутренний спрос продолжает подогреваться в целом закрытыми для массового туризма границами: не потраченные на эти цели средства сейчас вынужденно тратятся внутри страны, что также оказывает проинфляционное воздействие.

На наш взгляд, с учетом инерционности в инфляционных процессах ближайший третий квартал инфляция проведет выше отметки в 6% г./г., а ее снижение к цели ЦБ будет достаточно медленным (см. наш обновленный прогноз, представлен на графике справа). В таких условиях ЦБ, как мы полагаем, вынужден будет ускорить нормализацию ДКП и, вероятно, выйдет за границу нейтрального диапазона ключевой ставки к концу года (6,25%, согласно нашему обновленному прогнозу).