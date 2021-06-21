Российский рынок акций в пятницу не смог удержаться от падения, снизившись по итогам дня на 0,4%. Всего же за неделю потери Индекса Мосбиржи составили 1%. Таким образом, можно говорить, что 4-недельный восходящий тренд прерван, и вряд ли возобновится в ближайшее время.

Технически Индекс Мосбиржи сверху вниз вернулся в восходящий канал от начала этого года. Сейчас нижней границей коридора и, соответственно, поддержкой для индикатора, выступает район 3700 пунктов. В ближайшие дни снижения к этому уровню мы не ожидаем.

Сегодня с утра внешний фон неблагоприятен, и вызовет очередные продажи на старте торгов. Американские фьючерсы падают примерно на полпроцента, продолжая отыгрывать возможность обсуждения ФРС сокращения программы выкупа бумаг с рынка. Но разве это не было ожидаемым? Да и до конкретного сворачивания пройдет еще несколько месяцев.

Поэтому нынешнее падение мирового фондового рынка пока стоит рассматривать как фиксацию прибыли после длительного роста в отсутствие новых драйверов подъема.

Дополнительным негативом для отечественных бумаг стала и появившаяся информация о готовящихся новых санкциях со стороны США. Но вряд ли они будут болезненными.

Есть и небольшой позитив для российских активов. Прекратилось резкое укрепление доллара. Пара евро-доллар стабилизировалась и есть шансы на ее отскок вверх, что потащит и цены на промышленные металлы и нефть.

Нефть, кстати, вместе с золотом и никелем уже начали подрастать. При этом по-прежнему не исключаем ухода нефти в район 75 долларов за баррель при улучшении настроений в мире. С учетом подешевевшего рубля и роста добычи в рамках сделки ОПЕК+ нефтянка не должна сильно просесть.

В пятницу на процент упал курс рубля, в паре с долларом уйдя в район 73. Скорее всего, девальвация российской валюты продолжится, что будет поддерживать бумаги экспортеров.

Поэтому после негативного открытия ближе к обеду возможно формирование отскока. Ждем, что сегодня лучше рынка будет «Норникель» и акции золотодобытчиков. Стоит присмотреться к «Яндексу», поскольку высокие технологии в Америке падают слабее «классических» компаний.

В целом же можно сказать, что восходящий тренд на фондовых рынках завершен. Теперь нужно менять стратегию торговли: брать небольшую прибыль, если ее дают, и безжалостно крыть убыточные позиции. После повышенной волатильности торгов в ближайшие дни ждем ухода рынков в боковик, где они останутся как минимум до конца лета.

Кстати, неудовлетворенный инвестиционный спрос и деньги на российском рынке акций присутствуют. Скорее всего, они будут перетекать в недооцененные бумаги «второго эшелона».



