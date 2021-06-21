Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, а по итогам недели продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику: британский FTSE 100 —1,7%, немецкий DAX —1,6%, CAC —0,5%. В пятницу основные фондовые индексы США уверенно снижались. Динамика американских индексов за неделю была также резко отрицательной: DOW —3,45%, S&P —1,91%, Nasdaq —0,28%.

В пятницу основные фондовые индексы США оказались под давлением комментариев президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который сообщил, что ФРС уже начала обсуждение вопроса о сокращении объема покупок облигаций, и он ожидает повышения процентных ставок в конце следующего года на фоне усиления инфляционного давления.

На предстоящей неделе ожидается большое количество событий. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан планируют принять участие в "Дискуссии президентов: макроэкономические перспективы на национальном и местном уровнях".

Во вторник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен дать показания перед Подкомитетом Палаты представителей США по кризису с коронавирусом. Ожидается, что президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли выступит в тот же день перед мероприятием Института международной экономики Петерсона.

В четверг в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов.

В понедельник Германии состоится публикация ежемесячного отчета Бундесбанка. Во вторник в еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности за июнь. В среду в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны за июнь. В четверг в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ.

В понедельник США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за май. В среду будет представлен индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. В четверг США заявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал, числа первичных обращений за пособием по безработице, объема заказов на товары долгосрочного пользования за май и баланса внешней торговли товарами за май. В пятницу будет представлен индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июнь.



