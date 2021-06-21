Укрепление доллара к мировым валютам в пятницу продолжилось. Индекс валют развивающихся стран MSCI ЕМ снизился на 0,2%, евро подешевел на 0,4%, британский фунт – на 0,8%. Инвесторы продолжили отыгрывать ожидания более раннего повышения ставки ФРС и сокращение программы выкупа облигаций. На этом фоне рубль подешевел до 72,9 за доллар (-0,7%) и до 84,4 за евро (-0,3%). По итогам всей прошлой недели рубль подешевел на 1%, что соответствует 7-му месту среди 24 валют развивающихся стран. Положительную динамику продемонстрировал лишь бразильский реал (+0,6% к доллару). Худшую динамику за неделю показали валюты ЮАР (-4,4%), Турции (-3,9%), Мексики (-3,8%), Колумбии (-3,8%), Чили (-3,5%).

Сегодня с утра рубль продолжает дешеветь, негативно реагируя на ослабление спроса на валюты ЕМ и угрозы новых санкций со стороны США. На этом фоне сегодня ожидаем, что российская валюта будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 72,0 – 74,0 за доллар.



