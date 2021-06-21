Российский рынок акций прервал серию из четырех недель роста. Индекс Мосбиржи завершал прошлую неделю снижением на 1%. Масштаб падения пока незначительный, однако риски чуть более глубокой коррекции сохраняются. Главным образом это может коснуться наиболее ликвидных голубых фишек. Обороты торгов на падении оказываются выше, чем в предыдущие дни обновлениях максимумов.

Давление на мировые рынки продолжает оказывать поступивший от ФРС сигнал о начале в обозримом будущем ужесточения монетарной политики. Это спровоцировало рост индекса доллара (DXY), что негативно сказалось на сырьевых товарах и рынках акций. Наибольшие потери понесли цветные и драгоценные металлы.

ФРС и тема инфляции в ближайшей перспективе останется в центре внимания. На этой неделе участники рынка будут следить за комментариями Джерома Пауэлла. Во вторник он выступит в Палате представителей Конгресса США.

Подскочившая волатильность последних сессий на мировых площадках может быть временной. Формирование устойчивого нисходящего тренда не ожидается. Все-таки период активного стимулирования экономики США продолжается: ставки на минимальных значениях, QE — сохраняется. Обсуждение плана по сворачиванию программы QE растянется на несколько заседаний, участники рынка будут постепенно закладывать ужесточение ДКП в цены и адаптироваться к изменяющимся условиям. В ФРС при этом будут действовать крайне аккуратно, пытаясь не допустить локальных шоков на фондовом рынке.

Потенциальные просадки могут постепенно выкупаться. При этом отмечу, что и на мощное ралли с регулярным обновлением рекордных отметок на западных площадках рассчитывать теперь сложно.

В летний период по американскому S&P 500 более вероятным является сценарий широкой консолидации без устойчивого тренда. Снизу важная область поддержки проходит лишь около 3980–4015 п. Сверху техническим препятствием выступает район около 4280 п.

На российском рынке акций шансы на более глубокий откат сохраняются, однако нет ожиданий существенного падения, которое может затянуться. По индексу Мосбиржи сейчас нейтральный краткосрочный взгляд. На длинном горизонте позитивные умеренно ожидании сохраняются. Следующие ориентиры наверху по-прежнему расположены около 3875–3895 п. О сломе растущего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3610–3630 п., однако в ближайшие сессии такой провал не является базовым сценарием.

Цены на нефть сегодня с утра оказывают поддержку нашему рынку. Фьючерсы Brent растут на 0,9%, торги проходят около $74. Это комфортные уровни для нефтяного сектора. Акции Лукойла и Роснефти по-прежнему выглядят интересными при таких ценах на сырье, а также с учетом остановки фазы укрепления рубля. Стоимость барреля нефти в рублях сейчас на 33% выше среднего значения за 12 месяцев.

В паре USD/RUB ближайшим препятствием наверху выступает район 73–73,2. Снизу ключевая точка опоры находится на 71,5. При стабильном внешнем фоне на этой неделе курс может колебаться в этих границах.

В фокусе

TCS-Group (+5,1%). Движения в 3–5% без каких-либо дополнительных корпоративных новостей для расписок TCS являются нормой. Ранее без причин бумаги опустились на 5%, а в пятницу полностью отыграли эту просадку, приблизившись к рекордным отметкам. При этом общий восходящий тренд, сформировавшийся еще в апреле 2020 г., остается актуальным.

Завышенная оценка компании по мультипликаторам обусловлена высокими темпами роста бизнеса. Сохранить прежнюю скорость подъема в рамках тренда будет очень сложно, ведь с начала года капитализация TCS удвоилась.

Аэрофлот (+2,1%). Акции удержались выше важной технической поддержки 69 руб. и отскочили наверх. В ближайшей перспективе отношения инвесторов к бумагам могут улучшиться на фоне новостей о планах открытия авиасообщения с новыми странами (Турция, США, Италия, Кипр и др.). Акции способны подняться в район 74,5–75,5 руб.

Норникель (+0,1%). В пятницу завершился период предъявления бумаг к оферте (по 27 780 руб.). Интеррос не стал участвовать в выкупе, а значит его доля после погашения бумаг вырастет, как и доля по отношению ко второму крупнейшему акционеру — Русалу, участвующему в байбэке. По нашим оценкам, коэффициент выкупа, скорее всего, будет от 5,5% до 8,5%.

Русал (-2,2%). Алюминиевая компания приобрела 4,35% РусГидро у корпорации ВСМПО-АВИСМА. Сделка прошла премией к рынку по 0,91 руб. В Русале заявляют, что инвестируют в компанию в надежде на рост цены акций и дивидендную доходность.

В пятницу был последний день перед дивидендной отсечкой в акциях Юнипро и Qiwi. Сегодня они откроются снижением ориентировочно на 3,8–4% и 1,5–2% соответственно. С учетом высокой вероятности повышения выплат в будущем из-за запуска энергоблока Березовской ГРЭС можно предположить, что дивидендный гэп по акциям Юнипро закроется за несколько недель. По Qiwi гэп будет незначительный и может быть закрыт в рамках стандартной общерыночной волатильности.

Сегодня последний день перед дивидендным гэпом в НЛМК. На одну акцию выплачивается 7,71 руб. Просадка во вторник может быть около 2,5%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,6%, нефть Brent в плюсе на 0,7% и находится около уровня $74.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия пятницы.



