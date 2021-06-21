В конце недели нефтяные котировки немного отскочили, хотя доллар США продолжал расти, движимый ужесточением риторики ФРС США. В фокусе внимания были перспективы предложения, в частности, со стороны сланцевиков из США и Ирана.

В пятницу данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 373 уст. (+8 уст.). В Канаде наблюдается сезонное восстановление, число нефтяных буровых также выросло и составило 74 уст. (+15 уст.)

Количество буровых по-прежнему значительно ниже уровней начала 2020 г. При этом темпы роста ускоряются, поскольку цены на нефть WTI выше $70 стимулируют сланцевиков вкладываться в производство несмотря на экологическую политику администрации США и давление со стороны акционеров. На прошлой неделе добыча в США подскочила с 11 до 11,2 млн б/с. Актуальные прогнозы от EIA предполагают добычу в районе 11,3 млн б/с к концу IV квартала 2021 г. Полагаю, что этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в ближайшие месяцы, если буровая активность продолжит расти такими же темпами.

Днем ранее, в четверг, специалисты ОПЕК+ в ходе технического заседания рассмотрели прогнозы по сланцевой добыче в США от различных отраслевых экспертов. Reuters сообщает со ссылкой на источники в картеле, что консенсус-прогноз на 2021 г. предполагает рост на 200 000 б/с. Прогнозы на 2022 г. варьируются от роста на 0,5 млн до 1,3 млн б/с.

Сдержанная динамика американской добычи позволяет странам ОПЕК+ не бояться за свою долю рынка и не торопиться с увеличением производства в 2021 г. Это может привести к тому, что сокращение будет более длительным и более глубоким, из-за чего цены могут вырасти еще больше.

В пятницу аналитики инвестбанка Goldman Sachs в очередной раз подтвердили свой прогноз по ценам на нефть в районе $80 за баррель в III квартале. По мнению специалистов, распродажи на сырьевых рынках после заседания ФРС представляют из себя хорошую возможность для покупок.

«Бычий тезис о сырьевых товарах не связан ни с инфляционными рисками, ни с прогнозами ФРС. Речь идет о дефиците и сильном физическом спросе», — цитирует записку инвестбанка Reuters.

Помимо слабых прогнозов по добыче нефти в США и оптимизма Goldman Sachs восстановлению нефтяных котировок способствует ситуация в Иране. В ходе президентских выборов победу одержал сторонник жесткой линии в переговорах с США Ибрагим Раиси, который в настоящий момент находится под американскими санкциями. Переговоры с США по ядерной сделке после выборов были временно приостановлены. Это может означать более длительный период переговоров и нескорое восстановление экспорта и добычи нефти в Иране.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть Brent торгуются на 0,9% выше уровня закрытия предыдущего дня. Позитивный сентимент располагает к дальнейшему восстановлению в умеренном темпе. В фокусе внимания на этой неделе могут быть косвенные индикаторы спроса, такие как динамика запасов нефти и нефтепродуктов в США. Также могут представлять интерес комментарии членов ОПЕК+ в преддверии очередной встречи министров 1 июля.