Общий взгляд

Основной новостью прошедшей недели, наиболее горячо обсуждаемой экспертами и инвесторами, было заседание ФРС по ставке и последующие комментарии. Да, процентные ставки пока трогать не стали, равно как и не изменили объемы выкупа активов на баланс Федрезерва (по $120 млрд), но Джанет Йеллен и Джером Пауэлл ясно дали понять, что переход к более жесткой денежно-кредитной состоится раньше, чем планировалось изначально. Скорее всего, до конца 2023 года ставки будут повышены как минимум один раз. А наиболее вероятно, что и дважды. ФРС обеспокоен и высокими темпами инфляции и медленным восстановлением рынка труда, что не помешало ему, однако, пересмотреть прогнозы по темпам роста ВВП в этом году с 6,8% до 7%. Для сравнения Fitch Ratings видит ВВП США в этом году на уровне 6,8% (ранее он ждал 6,2%), Китая – на отметке 8,4%, Еврозоны – на 5% (ранее 4,7%). А весь мировой ВВП должен расшириться на 6,1%. Для сравнения: ОЭСР повысила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2021 году до 5,8% с ожидавшихся в декабре 4,2%. В 2022 году теперь предполагается подъем на 4,4% по сравнению с прежней оценкой в 3,7%. Про нас говорить даже как-то неловко – Россия в число лидеров по темпам восстановления экономики никак не входит. Заявление Федрезерва вызвало достаточно бурную реакцию, наиболее ярко отразившуюся в заметном укреплении доллара, что неудивительно.

Впрочем, я бы среди событий пошедшей недели отдал пальму первенства все же не заседанию ФРС, а транспортному коллапсу в портах Китая. Ибо по последствиям для мировой экономики, если проблему не удастся разрешить быстро, эта «контейнерная пробка» может иметь куда более весомое значение, чем решения отдельных регуляторов. Крупнейший морской транспортный узел на юге Китая в провинции Гуандун, включающий в себя несколько портов, работает с критичными перебоями из-за вспышки коронавируса. Обострение пандемии коронавирусной инфекции привело к частичной блокировке работы терминала Яньтянь (грузовая ёмкость 13,3 млн TEU в год) в Шэньчжэне и резкому ограничению рабочих мощностей альтернативных портов Наньша и Шэкоу (грузовая емкость 15,6 млн TEU в год). В результате у побережья Китая в текущий момент скопилось порядка 140 контейнеровозов. Надо ли напоминать, что Китай – вторая экономика мира, а проблемы сейчас возникли в крупнейшем транспортном узле на планете (перечисленные порты входят в пятерку крупнейших перевалочных пунктов мира). И если ситуацию не удастся быстро разрулить, то очередное растягивание контрагентских цепочек грозит мировой экономике и новым витком инфляции, и остановкой либо проблемами в деятельности значительного количества производств, и общим замедлением восстановления мировой экономики. Неудивительно, что рынки Азиатско-тихоокеанского региона хотя и не падают такими темпами, чтобы это могло вызвать тревогу, но все же чувствуют себя последние дни неуютно:

Для американских фондовых площадок окончание недели тоже оказалось не самым оптимистичным. Период бурного роста и без того требовал хотя бы технической коррекции. А тут еще не совсем приятный новостной фон. В итоге в пятницу DJIA рухнул на 1,58% (33.290,08 п.), S&P500 снизился на 1,31% (4.166,45 п.), NASD COMP потерял 0,92% (14.030,38 п.). В лидерах роста широкого рынка S&P500 оказались бумаги Lennar (+3,72%), Adobe (+2,58%), ABIOMED (+1,91%), PayPal Holdings Inc (+1,89%) и H&R Block (+1,33%). Наибольшее снижение показали Globe Life (-5,97%), Baker Hughes (-5,46%), FMC (-5,05%), Technip FMC (-5,0%), Discovery Lincoln National (-4,77%).

Российский рынок лишь в начале недели смотрелся относительно неплохо. И хотя среда и четверг не выглядели откровенно провальными, в целом неделя завершилась достаточно слабо. Пятница же лишь поставила точку в постепенном сползании индексов вниз, не сумев хотя бы на время переломить тенденцию. Впрочем, могло бы быть и еще хуже – с самого утра на рынках последовала достаточно мощная распродажа на не слишком благоприятном внешнем фоне, но в районе 16:30 мск Индексу МосБиржи удалось оттолкнуться от поддержки на уровне 3776,06 п. и развернуться в достаточно быструю положительную коррекцию. Однако времени, чтобы выйти в плюс, все равно не хватило, и финал торгов прошел в отрицательной области. В итоге номинированный в рублях Индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю на отметке 3802,95 п., потеряв в пятницу 0,42%. А «долларовый» Индекс РТС за счет заметного ослабления рубля к баксу потеряв 1,06% и финишировал на уровне 1646,72 п.

Рубль

Отечественная валюта начала стремительно укрепляться сразу после начала встречи лидеров США и России. Инвесторы возлагали немало надежд на этот саммит, и хотя позитивные моменты по итогам переговоров отмечены были, прорывных решений все же не принималось. Это и понятно – встреча была «пристрелочной», президентам надо было просто «посмотреть друг другу в глаза» и снять напряжение по наиболее острым моментам. По крайней мере, дипломатов обещали вернуть на свои рабочие места, а Байден пообещал больше не обзываться. Однако если по отношению к евро российская валюта всю неделю росла, но вот укрепляющийся на заявлениях ФРС доллар такого шанса рублю не дал. В итоге пара EUR/USD опустилась на эту минуту (9:05 мск) уже до отметки 1,1873 (даже и не помню, когда в последний раз доллар так стремительно взлетал к Евро). А рубль, естественно, продолжает дешеветь относительно американской валюты и лишь сейчас приостановил свой рост относительно европейской. На 9:08 мск доллар стоит 73,05 рубля, а за евро дают 86,72 рублей.

Перспективы

Торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят сегодня утром в отрицательной области, причем минорные настроения царят абсолютно на всех рынках: по состоянию 9:10 мск японский NIKKEI 225 обвалился уже на 3,39%, австралийский S&P/ASX 200 падает на 1,65%, китайский Shanghai снижается на незначительные 0,12%, Гонконгский Hang Seng теряет 1,39%, а корейский KOSPI опустился на 0,91%. Индия находится в общем тренде, отличившись лишь меньшим темпераментом: бомбейский BSE Sensex снижается на 0,48%, а Мумбайский Nifty 50 растерял уже 0,46%.

Фьючерсы на ведущие мировые индексы по состоянию на 9:12 мск также снижаются в той или иной степени: от —1,77% по NIKKEI 225 и до всего —0,01% по NASD COMP. В среднем же падение составляет от 0,20 до 0,25%. Тем не менее, позитивного открытия торгов ждать вряд ли стоит.

Сегодня не ожидается большого количества интересной макроэкономической статистики по западным и восточным рынкам (за исключением выступления Кристин Лагард). А вот в России будут опубликованы данные по динамике месячного ВВП, уровню безработицы, объемам розничных продаж и росту реальных заработных плат. Пройдёт заседание советов директоров «Газпрома». Реестр акционеров для получения дивидендов закроет DTE Energy Company. Последний день в дивидендах будут торговаться акции НЛМК.



