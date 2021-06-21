ОФЗ: дальнейшее восстановление
Кривая ОФЗ в пятницу сместилась вниз на 4–8 бп. Доходности выпусков снизились более или менее равномерно по всей ее длине, так что спреды на отрезках 2–10 лет и 5–10 лет практически не изменились, оставшись на уровне 59 бп и 29 бп соответственно. Один из лучших результатов показал 18-летний ОФЗ-26230 (YTM 7,2%), который вырос в цене на 0,6 пп при снижении доходности на 6 бп. Торговая активность осталась высокой – оборот в сегменте ОФЗ на МосБирже составил 33,4 млрд руб., что соответствует уровням прошлой недели и заметно превышает средние значения последнего времени. Самая высокая активность наблюдалась на дальнем отрезке кривой. Повышение объема торгов стало следствием роста активности иностранных инвесторов: по данным НРД, за прошлую неделю вложения нерезидентов в ОФЗ выросли на 26 млрд руб., что является третьим по величине приростом за период с начала года. Среди облигаций развивающихся стран ОФЗ показали опережающую динамику: 10-летний выпуск Бразилии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики вырос в доходности еще на 25 бп, мексиканский бенчмарк прибавил в доходности 6 бп, облигации ЮАР закрылись без изменений.
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