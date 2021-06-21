Азиатские фондовые индексы снижаются на фоне неожиданного резкого сдвига повышения ставки ФРС. Высказывания в пятницу главы ФРС Сент-Луис Булларда о том, что высокая инфляция может заставить Центробанк повысить ставки уже в следующем году, не оставила шансов рынкам на позитивную динамику.

На этой неделе инвесторы ожидают публикации ряда экономических данных, включая обновленную информацию о предпочтительном показателе инфляции ФРС – расходах на личное потребление (PCE).

США анонсировали подготовку нового пакета санкций в отношении России. Об этом в эфире телеканала CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Санкции готовятся в связи с отравлением политика Алексея Навального, а также против российских компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

В фокусе внимания инвесторов будут компании Big Tech в связи с голосованием в отношении пакета по антимонопольному законопроекту в Судебном комитете Палаты представителей США. Новые законы затронут компании с рыночной капитализацией более $600 млрд и 50 млн активных пользователей в месяц или 100 тыс. активных бизнес-пользователей в месяц на территории США. Федеральная резервная система опубликует результаты стресс-тестов банков, что может повлиять на акции компаний финансового сектора.