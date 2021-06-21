В моменте мы наблюдаем быстрое ухудшение настроений на локальном валютном рынке, что спровоцировано несколькими факторами. Во-первых, разгон укрепления доллара США на почве более жесткой риторики ФРС стал переломным моментом для сегмента валют развивающихся стран. Позиции турецкой лиры, мексиканского песо и южноафриканского ранда резко пошатнулись (-4.0%/-4.5% против доллара США), однако ослабление китайского юаня почти на 1.0% по итогам недели — не менее говорящий о себе показатель. Даже если американская валюта возьмет паузу в ближайшие недели, возврат к уровням начала июня для валют развивающихся стран будет под вопросом.

Во-вторых, по прошествии выходных эйфория после встречи президентов США и России 16 июня испарилась. Поводом стали новые заявления американской стороны о подготовке очередных санкционных ограничений. Из имеющейся в моменте информации мы не можем предположить эффект для локальных активов, однако быстрый разворот риторики стал неприятным сюрпризом и может вновь вернуть рубль в режим «наращивания» геополитической премии.

Все вместе вынуждает нас внимательнее присматриваться к потоковым факторам ближайших недель — окончание налогового периода в начале следующей недели может быстро исчерпать позитивное влияние, и тогда помимо внешних факторов скажутся довольно интенсивные покупки валюты Минфином (ежедневно 10.5 млрд руб.) и возможная репатриация дивидендов после их выплаты в пользу иностранных держателей акций. В результате рубль уже в течение текущей недели может плотно освоиться в интервале 73.0-74.0 после рекордных уровней 71.50 11 июня.