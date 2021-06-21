В пятницу ОФЗ преимущественно роcли, причем практически все выпуски с фиксированным купоном. Снижение доходности в среднем составило 4 б.п., но в некоторых случаях достигало 7–9 б.п. Возможно, тренд связан аналогичным движением на долговом рынке США. Дополнительной поддержкой для ОФЗ послужила динамика рубля, который укреплялся большую часть дня и лишь вечером перешел к снижению. Основная торговая активность была сконцентрирована на дальнем участке суверенной кривой, в выпусках сроком до погашения от 10 лет. Наибольший оборот прошел в ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г., в пятницу они выросли на 0,48% от номинала, доходность опустилась на 5 б.п. до 7,18%. Также активно торговались ОФЗ 26221 и ОФЗ 26225 с погашением в 2033 г. и 2034 г., эти выпуски также продемонстрировали уверенный рост котировок, доходность упала на 5–6 б.п. до 7,12% и 7,15% соответственно. По итогам недели наклон суверенной кривой существенно уменьшился. Так, спред на участке 5–2 года составил 33 б.п. против 49 б.п. неделю назад. На участке 10–2 года он сократился до 56 б.п. с 83 б.п. неделей ранее. Доходности индикативных выпусков на закрытие пятницы были следующими. Доходность годичных ОФЗ 26209 выросла на 10 б.п. за неделю до 6,25%, двухлетних ОФЗ 25084 – поднялась за это же время на 20 б.п. до 6,57%. Доходность пятилетнего бенчмарка ОФЗ за неделю увеличилась немного, всего на 4 б.п. до 6,9%. У семилетних ОФЗ 26236 она практически не изменилась, снизившись на 1 б.п. до 6,94%. Десятилетний же бенчмарк ОФЗ 26235 по итогам недели вырос в цене, его доходность упала на 7 б.п. до 7,13%.