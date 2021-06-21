…но сезонный фактор приводит к снижению месяц к месяцу

Согласно данным ДОМ.РФ, месячный объем выдач ипотеки в мае составил 435 млрд руб. против 551 млрд руб. в апреле – месячное падение на 20% объясняется в том числе сезонностью. Относительно мая 2020 г. объем выданной ипотеки вырос на 119% против плюс 171% в апреле (прошлогодние апрель и май были самыми слабыми месяцами по выдачам). По итогам пяти месяцев выдача увеличилась на 85% год к году. Агентство указывает, что доля льготной ипотеки в выдачах составляет около 95% на первичном рынке, а в целом – около 30%.

Рост средних ипотечных ставок пока находится в пределах 30 б.п.

… ДОМ.РФ также раскрывает достаточно оперативные данные по средним ипотечным ставкам. Так, для новостроек в июне ставка пока остается примерно на уровне мая (8,1%) против около 7,9% в декабре – апреле. Для ипотеки на готовое жилье ставки в июне также пока не поменялись относительно мая (8,35%), тогда как составляли 8,05% в апреле и порядка 8,1% в декабре – марте. Для рефинансируемых кредитов средняя ставка в мае и июне находилась на уровне около 8% против 7,9% в декабре – апреле. Для льготной ипотеки по программе «6,5%» средняя ставка в мае – июне находилась вблизи 5,6% по сравнению с 5,8% в апреле и 6,1% в декабре – марте.

…но должен продолжиться

Агентство указывает на сузившийся спред ставок к ОФЗ (для пятилетних бумаг рост доходности с начала года составляет около 1,5 п.п.) как на индикатор возможного дальнейшего роста ипотечных ставок. При этом в случае с льготной ипотекой банки могут позволить себе снижение ставок, поскольку рост ключевой ставки повышает субсидию, кроме того, так банки максимально используют лимиты по программе. Данных по объему ипотечного портфеля за май пока нет, но, по всей видимости, портфель продолжил расти.