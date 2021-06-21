Общее наблюдение прошлой недели в отношении рынков – они могут быстро и внезапно падать. Увещевания о том, что мировые центробанки справятся с любой ситуацией, не оправдываются, что естественно. А на примере драгметаллов можно видеть, с какой легкостью обвал котировок за день-два способен отменить поступательное повышение пары месяцев.

О рубле. Несмотря на тревожные общерыночные тенденции, наша валюты, скорее всего, сохранит устойчивость. Это не значит, что рубль не может ослабнуть уже в ближайшем времени. Однако потенциальное ослабление ожидается ограниченным.

EUR/USD. Сильное и внезапное падение на спокойном эмоциональном фоне. Да, ФРС начала прощупывание почвы на тему повышения ставки. Но снижение пары с 1,22 до 1,185 не назовешь симметричным поведению Федрезерва. Ситуация с ростом доллара против евро неприятна тем, что она отражает реальную необходимость в главной валюте фондирования при разворотах спекулятивных трендов. Мы видим, что доллар, к которому большинство игроков относились вовсе без интереса, отыграл 3% у евро, буквально, за день. И потянул за собой драгметаллы и акции. Само движение пары вниз, думаю, продолжится.

Как и в случае с рублем, для российского рынка акций происходящее с долларом, возможно, пока не станет большим ударом. Есть риск продолжения снижения, начатого индексами РТС и МосБиржи на прошедшей неделе. Но не берусь рассуждать о его глубине и не готов делать каки-то ставки на него. Ситуация для отечественных акций ухудшилась. Но только время покажет, насколько. Аналогично, рублевые облигации, в целом, если и будут продолжать снижение котировок, вероятно, продолжат его умеренно.

Один из факторов неопределенности для российского фондового рынка – предстоящая динамика нефти. В отличие от драгметаллов нефть на фоне укрепления доллара заметно не снижалась. И пытается продолжить повышение уже сегодня. Мое предположение, что в она будет формировать диапазонную динамику. В рост выше 75 верю с трудом, хотя полностью отрицать не буду, глубокое снижение под вопросом. Если нефть окажется более-менее стабильной, это придаст спокойствия и рублю, и отечественному фондовому рынку.

А вот американский рынок акций вполне способен продолжить движение вниз. Пока не готов говорить, станет ли оно разворотным или коррекционным, но оценивают именно снижение как перспективное направление предстоящих дней.

Золото, а вместе с ним серебро, платина и палладий не только резко упали, но и, как это вижу, готовы упасть еще. Причем, возможно, упасть глубоко. Одержимость идеей бесперспективности драгметаллов не раз играла со мной злую шутку. Поэтому предлагаю воспринимать мои прогнозы с известным скепсисом. И всё же ожидаю снижения этой группы активов.

В целом волатильность выросла, а продолжительные тренды фондового и товарного роста получили удар и испытываются на прочность. Много раз за последние полгода и даже дольше считал подобные потрясения локальными, имеющими коррекционную природу. Сегодня успокаивать себя или вас не буду. На рынках штормовое предупреждение.



