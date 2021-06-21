Индекс Мосбиржи к 12:00 мск 21 июня снизился на 0,1%, хотя фьючерсы на американские фондовые индексы и нефть растут на фоне решения Народного Банка Китая оставить основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Этот шаг китайского регулятора подтверждает прогнозы сохранения в АТР экономической базы, формирующей инвестиционный спрос.

Драйвером роста для котировок Фосагро стало повышение Российской ассоциацией производителей удобрений прогноза спроса на соответствующую продукцию, а также интервью главы компании Андрея Гурьева, в котором он заявил, что, несмотря на планы по активному наращиванию производственных мощностей в долгосрочном периоде, Фосагро считает достаточным free-float в объеме 30% и стремится сохранить инвестпривлекательность за счет высоких дивидендных выплат.

Акции Русала оказались в лидерах снижения. Между тем участие в программе обратного выкупа акций Норникеля повысит краткосрочные прогнозы чистой прибыли Русала и, как следствие, оценки его среднесрочной капитализации на 10-20%. В то же время решение менеджмента алюминиевого гиганта сократить долю в ГМК (ориентировочно до 25%+1 акция) уменьшит расчетную справедливую стоимость Русала и повысит зависимость его финансовых показателей от не связанных с ценами и спросом факторов.

Во второй половине сегодняшних торгов не исключено возвращение отечественных площадок на положительную территорию. Цель по закрытию торгов для индекса Мосбиржи: 3765 – 3825 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,60-73,70 и 86,15-87,75 соответственно.



