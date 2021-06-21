Основным ньюсмейкером последней недели стала ФРС США: американский регулятор задал «ястребиный» тон, преподнеся рынкам негативный сюрприз. Так, теперь прогнозируется два повышения ключевой ставки в 2023 г. (что предвосхищает рыночные ожидания), также было заявлено о готовности начать сворачивать программу выкупа активов. Очевидно, что восстановление американской экономики и главное – высокая инфляция (5% г./г. в мае) оцениваются ФРС как серьезная угроза и требуют более раннего ответа..

Достаточно резкая смена риторики и прогнозов ФРС вызвала заметную реакцию на рынках – еще недавно локальные госбумаги GEM демонстрировали стабильность, однако на таких новостях ключевые рынки захлестнула волна распродаж (см. график слева). Доходности 10-летних бенчмарков просели на 10-15 б.п. (по сравнению со средними за последние 30 дней значениями), исключение составили лишь Индия (там просадка оказалась незначительной) и Россия: за последний месяц YTM снизилась с уровней в ~7,25% до ~7,15% — видимо, сказывается как отсутствие серьезного негатива на геополитическом фронте, так и, возможно, сокращение локальной программы заимствований (Минфин занимает умеренные объемы, а после начала действия санкций США вообще прекратил доразмещать старые выпуски).

Движение рубля последних недель также происходит в глобальном русле (см. график справа): с середины мая валюты GEM показывали умеренное укрепление к доллару, а рубль даже превосходил их в этом по скорости (в итоге на прошлой неделе достигнув уровней ниже 72 руб./долл., что является не только самым сильным значением в этом году, но и в целом за последние 11М). Начиная с середины июня, в т.ч. и на эффекте ужесточения риторики ФРС, началась коррекция, причем ослабление рубля к настоящему моменту оказалось меньше (~1,5%), чем в целом валют-конкурентов (~2%).

Хотя ожидания относительно более быстрого ужесточения политики ФРС уже сформировались, судя по всему, негативное влияние для развивающихся рынков от этого в перспективе вряд ли сойдет на нет: например, американскому регулятору предстоит более конкретно уточнить сроки и темпы сокращения программы стимулирования. В таких условиях бегство в качество может продолжиться, а валюты и госдолг GEM продолжат умеренно слабеть. Для локального рынка дополнительным негативом могут выступить новые намерения по санкциям США в свете ситуации с ФБК и А. Навальным – соответствующие планы в пятницу анонсировали власти США. Впрочем, хотя пока детали не опубликованы, судя по всему, рынок пока не считает, что меры будут существенными.

Тем не менее, от чрезмерного ослабления рубль сдерживает немало факторов – среди них и высокая цена нефти, и относительно сильный для 2 кв. счет текущих операций (в т.ч. и из-за подавленного импорта услуг), планы по заметному ужесточению политики ЦБ РФ и отсутствие явного геополитического негатива.



