Новозеландский доллар стал самой сильной валютой Большой десятки по итогам азиатских и утренних европейских торгов в понедельник, 21 июня. Австралийский доллар также укрепился против всех представителей группы G10, за исключением новозеландского конкурента. Напомним, в минувшую пятницу новозеландец достиг минимумом с 24 ноября по отношению к доллару США, а австралийская валюта достигла минимальных значений с 21 декабря. В итоге NZD и AUD краткосрочно стали выглядеть перепроданными, поэтому сегодня мы наблюдаем коррекцию. При этом NZDUSD и AUDUSD тестируют свои 50-недельные скользящие средние линии и на более долгосрочных графиках вовсе не выглядят перепроданными. На наш взгляд, австралийский доллар вполне может подешеветь до 0,7400 прежде, чем станет выглядеть привлекательно для восстановления среднесрочных длинных позиций. Аналогичным уровнем для NZDUSD является отметка 0,6800.

Для доллара текущая неделя вполне может оказаться весьма волатильной. Главный ньюсмейкер минувшей пятницы — глава ФРБ Сент-Луиса Джеймся Буллард, а также глава ФРБ Далласа Роберт Каплан и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступят сегодня на разного рода мероприятиях. Рынок будет внимательно следить за их комментариями. Глава ФРС Джером Пауэлл перед Конгрессом США выступит во вторник. В пятницу будет опубликованный излюбленный ФРС инфляционный индикатор — PCE. На прошлой неделе доллар укрепился довольно резко и стремительно. Однако это вовсе не означает, что мы должны в ближайшие дни увидеть коррекцию, вполне возможно, что попытки коррекции будут натыкаться на желания открывать длинные позиции в валюте США на более выгодных уровнях.

Всплеск волатильности доллара и других валют развитых стран не сулит ничего хорошего валютам сегмента Emerging Markets. Вполне логично сегодня большинство представителей ЕМ дешевеют к доллару.

Рубль, как мы неоднократно отмечали на минувшей неделе, оказался неустойчивым ниже 72 за доллар. Сейчас российская валюта отыгрывает коррекцию в ценах на нефть и глобальное укрепление валюты США. Испарение геополитической премии в рубле прекратилось после новостей о том, что в США разрабатывают дополнительный пакет санкций, которые могут быть применены к РФ по делу антикоррупционного оппозиционера Алексея Навального. Мы вовсе не будем удивлены, если на этой неделе USDRUB поднимется до 74,00. Июньской налоговый период будет оказывать российской валюте поддержку. Наиболее позитивный для рубля сценарий — если нефть Brent поднимется в ближайшие дни выше $75/барр. В этом случае, при поддержке дополнительного спроса на рублевую ликвидность USDRUB вернется к 71,50, однако пока наш базовый сценарий предполагает коррекцию и 74 рубля за доллар до конца недели.