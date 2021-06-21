Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль активно снижался, обновив двухнедельный минимум к доллару. После старта основной сессии российская валюта стала быстро корректировать потери.

В начале дня мировые площадки испытали просадку, японский Nikkei в моменте терял 4%. Правда, утром индексы стали быстро возвращать утраченные позиции. Нефть, напротив, поначалу росла, но утром снизилась.

Основное беспокойство инвесторов по-прежнему связано с возможным более ранним ужесточением монетарной политики ФРС, о чем регулятор просигнализировал в прошлую среду по итогам заседания. К тому же в пятницу один из чиновников ФРС — глава ФРБ Джим Буллард не исключил вероятность повышения процентной ставки уже в следующем году.

Тем не менее в целом на рынках не наблюдается панических настроений, пока просадки активов пытаются выкупить, ведь в прошлые года эта стратегия неизменно приносила прибыль своим приверженцам.

Дополнительное давление на рублевые активы оказало заявление помощника президента США Джейка Салливана о том, что Вашингтон готовит новые санкции из-за ситуации с Навальным. Однако позже Кремль в достаточно конструктивном ключе прокомментировал новые меры, смягчив информационный эффект от их анонсирования.

Развивающиеся валюты в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику. Однако после нашего открытия ситуация в секторе улучшилась, многие представители вышли в плюс благодаря снижению доллара.

Российский долговой рынок не смог развить успех предыдущей сессии. На открытии индекс гособлигаций RGBI повысился, обновив недельный максимум, но затем сдал позиции, неся сейчас умеренные потери.

Нефть не смогла развить восходящее движение

В начале дня нефтяные цены активно повышались, но утром стали быстро сдавать позиции. Затем котировки перешли к консолидации. В данный момент Brent торгуется около отметки $73,5.

Поддержку нефти и другим сырьевым товарам оказывает нисходящая динамика доллара. В то же время устойчивому росту нефтяных цен препятствует перспектива заключения соглашения по ядерной программе Ирана, которая откроет путь иранской нефти на рынок.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров по иранской ядерной сделке, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Доллар демонстрирует слабость

Американская валюта находится под давлением, совершив несколько резких восходящих попыток в первой половине дня. В начале европейской сессии снижение ускорилось, сейчас индекс доллара (DXY) теряет 0,25% около уровня 92 п.

Европейская валюта в начале дня демонстрировала нисходящую динамику, но утром перешла к повышению. В данный момент пара EUR/USD находится немного ниже уровня 1,190, прибавляя 0,2%.

Техническая картина

Пара USD/RUB в пятницу пробила сопротивление 72,71 руб., а сегодня преодолевает следующее техническое препятствие — 73,1 руб. Если максимум понедельник 73,35 будет обновлен, скорее всего, движение продолжится в сторону сопротивления 73,75 руб.



