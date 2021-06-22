Настроения на мировых рынках вчера резко улучшились: американские индексы широкого профиля выросли от 1,3 до 1,8%. Таким образом, выкуплена просадка на заявлении главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможности обсуждения сворачивания программы количественного стимулирования американской экономики. Сильно подросли цены на сырьевые активы.

На этом фоне отскочил и российский рынок акций, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,3%. Впрочем, объемы торгов вчера были существенно ниже, чем на распродажах в последние дни прошлой недели. После нашего закрытия Америка продолжила рост, так что Индекс Мосбиржи откроется сегодня ростом.

Сегодня нефть ушла чуть выше 75 долларов за баррель, поэтому наибольший интерес сосредоточится в нефтянке. Спекулятивно можно попробовать взять «Лукойл» и «Газпромнефть». Подрастет и «Роснефть», но мы рекомендуем сокращать ее долю в портфелях: последние недели бумага торгуется намного хуже рынки и своих «коллег по цеху». Не исключено, что в ней присутствует крупный продавец, который не дает реализовываться потенциалу роста.

В целом у нас сильные сомнения, что нефть сможет надолго закрепиться выше отметки 75.

Лучше рынки обещает быть и «Норникель», поскольку сильный рост мировых цен на никель и платину продолжается.

По-прежнему хуже рынка выглядят бумаги черных металлургов. Сегодня первый день без дивидендов будет торговаться НЛМК. Скорее всего, просадка по бумаге будет больше размера дивидендов, а дивидендный гэп она будет закрывать не быстро из-за ухудшившейся конъюнктуры на рынке черных металлов. Средне- и долгосрочным инвесторам ее стоит продолжать держать в портфелях, а вот спекулятивно покупать НЛМК. в том числе под следующие выплаты, еще не время.

В целом у нас нет уверенности, что российский рынок акций продолжит восходящий тренд. Любая «ястребиная» риторика ФРС спровоцирует новую волну продаж. Скорее всего, в ближайшее время рынки будут торговаться в волатильном боковике с рисками серьезной коррекции. Поэтому сейчас лучше выбрать спекулятивную тактику торгов и крыть даже небольшую прибыль.

Рубль вчера на общий позитив не отреагировал, в паре с долларом оставшись чуть выше отметки 73. Можно объяснить это угрозой новых санкций со стороны США, но и спрос на валюту нарастает с началом сезона отпусков. Еще несколько дней российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но к концу месяца вероятно движение пары доллар-рубль в район 74.

Позорное выступление сборной России на Чемпионате Европы по футболу и вчерашний разгром от сборной Дании на котировки российских акций и рубля влияния не окажет.