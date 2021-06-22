Акции продемонстрировали самый большой рост за пять недель, поскольку предположения о том, что ФРС будет ужесточать политику постепенно, перевесили озабоченность по поводу ястребиного разворота центрального банка. На рынки вернулось относительное спокойствие, и рисковые активы восстановились после распродаж на прошлой неделе. Акции Energy (+3.2%), Financials (+1.9%) и Industrials (+1.9%) были лидерами среди секторов S&P 500 (+1.4%), в то время как высокотехнологичные компании показали худшие результаты. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос более чем на +2%. Amazon.com упал на —0.9% на фоне того, что гигант онлайн-торговли начал распродажи в свой Prime Day, а продавцы снижали скидки на фоне роста стоимости доставки. US Treasuries (+6 бп) и USD (-0.4%) скорректировались. Биткоин (-8.7%) упал, поскольку Китай усилил репрессивные меры в отношении криптовалюты. «Обратный путь с точки зрения повышения ставок может быть куда более плавным, и это может позволить экономически чувствительным акциям продемонстрировать опережающую динамику», — сказал Джеффри Кляйнтоп, главный глобальный инвестиционный стратег Charles Schwab & Co.

Криптоактивы и связанные акции терпят убытки, поскольку растут опасения по поводу дальнейших репрессий в Китае. Биткоин упал до уровня ниже $33,000, а Эфир — ниже $2,000. Китай приказал Alipay и банкам не предоставлять услуги, связанные с торговлей виртуальными валютами. Это зашло гораздо дальше, чем ожидалось, заявила биржа криптодеривативов FTX. С технической точки зрения биткоин сформировал фигуру «крест смерти», — его средняя цена за последние 50 дней упала ниже 200-дневной скользящей средней. Индикатор обычно рассматривается как технический «красный флаг», который может означать, что впереди еще большие проблемы.

В Европе Кристин Лагард оптимистично настроена по поводу возможного всплеска инфляции от ускорения роста цен в США, заявив, что общее влияние на инфляцию в зоне евро «ожидается умеренным». Ожидается, что в этом году глобальное ценовое давление усилится из-за временных ограничений предложения и восстановления внутреннего спроса, но, вероятно, останется «сдержанным», — сказала она. Однако у ЕЦБ все еще есть возможности для снижения ставок.