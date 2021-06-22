Торговая динамика была смешанной. Хотя американский рынок отыграл потери, а цена на нефть поднялась выше $74 за баррель, котировки на Московской бирже показали лишь слабопозитивную динамику. Лидерами роста стали акции Алросы (ALRS 135,93, +3,42%). В аутсайдерах оказались бумаги М.Видео (MVID 619,1, —4,02%). Пара USD/RUB торговалась выше отметки 73.

Рынок стремится удержаться на плаву. Попытка отскока в понедельник была довольно слабой, а торговые обороты по многим бумагам оказались небольшими. На наш взгляд, это означает, что инвесторы не готовы входить в длинные позиции по широкому спектру акций. Исключением стали бумаги Алросы (+3,42%) и ГК ПИК (+2,45%), а также ряда представителей угольной промышленности и черной металлургии. В последнем случае интерес участников торгов был краткосрочным и чисто спекулятивным. Бумаги девелопера, которые за год подорожали почти втрое, едва не обновили максимум на новостях о возможном выходе ПИКа на рынок офисной недвижимости. (При этом неясно, идет ли речь о строительстве или только об операциях купли-продажи, аренды и управления в этой сфере.) Движение наверх выглядит слабым и неуверенным. Мы рекомендуем придерживаться нейтральной позиции или открывать спекулятивные шорты в бумагах финансового сектора и цветной металлургии при условии пробоя индексом Мосбиржи вниз уровня 3800 пунктов.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 3780-3800 пунктов.



